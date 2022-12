Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera: Teófilo Gutiérrez

“Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera; gracias a Dios, al cuerpo técnico, mis compañeros y a esta institución que me ha abierto las puertas y me ha entregado todo”, dijo Teo en diálogo con El Camerino de Blu Radio.



Sobre su estilo de juego, que a veces parece incomprendido, el barranquillero aseguró que siempre trata de estar tranquilo y disfrutar con la pelota: “ser un jugador complemento, importante para el 9 y fluir dentro de la cancha porque eso hace las cosas más fáciles”.



Frente a la ilusión de un nuevo llamado a la Selección Colombia, que jugará un amistoso en los próximos días frente a España, Teo expresó que espera que se le dé nuevamente.



“Siempre está el deseo de poder vestir la camiseta amarilla que significa algo especial para mí, lo importante es estar en competencia, estar en el nivel óptimo que uno quiere”, expresó.



También tuvo palabras en relación a su eventual regreso al club de sus amores, el Júnior de Barranquilla.



“Pienso en el día a día, no sabemos qué va a pasar mañana. Si se da la oportunidad, estar convencido, firme y con el deseo de que, si me toca volver a hacerlo, que sea con esas ganas de conseguir cosas importantes para la institución y tener el nivel adecuado”, expresó.



Finalmente, el futbolista colombiano se refirió a su situación contractual con el equipo rosarino.



“Tengo contrato hasta junio con Rosario Central, mis derechos deportivos son de Sporting de Lisboa, vamos a esperar a terminar de la mejor manera acá y luego con tranquilidad y paciencia ver qué pasa”, concluyó.



