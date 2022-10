Estoy muy contento con la actuación de James: Zidane

Zidane destacó la capacidad goleadora de su equipo en el Bernabéu, donde ha marcado 16 goles en tres partidos. "Siempre sorprende porque no es fácil meter cinco ni seis goles, pero con el trabajo se pueden hacer cosas muy buenas".

Publicidad

Destacó la mejoría del colombiano James Rodríguez. "Ha hecho un muy buen partido, está trabajando muy bien y estoy muy contento con su actuación, no sólo con el balón, sin él hizo muy buen trabajo. Con el balón es fácil para él por su calidad". (Vea acá también: Golazo y asistencia de James en la victoria del Real Madrid sobre Espanyol ).

Y también defendió el nivel del portugués Cristiano Ronaldo, autor de un 'triplete' al Espanyol. "Cuando Cristiano no mete tres goles significa que no está bien, esto siempre va a pasar porque nos ha acostumbrado a sus goles por partido. No va a cambiar porque tiene gol y no pasa nada si a veces no mete. Tiene una ambición tremenda y su objetivo es seguir haciendo goles. Hoy defensivamente ha hecho un trabajo enorme", expresó.

Publicidad

No se quiso olvidar el técnico francés de jugadores de segunda línea como Casemiro o Lucas Vázquez, que hoy disputaron sus primeros minutos desde que se hizo cargo del puesto.

Publicidad

"Son jugadores muy importantes, a los que hay que añadir a Nacho o Arbeloa, que hacen mejores a los demás. Estoy convencido de que si ganamos algo es por el grupo, por todos, no solo por tres jugadores. Son importantes los cambios de Casemiro, Lucas y Jesé hoy", dijo.

Por último, se mostró feliz por ir dejando su sello en el equipo. "No sé si hoy ha sido el mejor partido, pero estoy muy contento del rendimiento. Aunque no ganásemos en Sevilla tuvimos muchas oportunidades. No se que hemos cambiado, lo que si puedo decir que es diferente y hemos aportado algo nuevo, felizmente lo he aportado".

Publicidad

"Los jugadores no han cambiado porque tienen calidad, ganas de trabajar y estar físicamente bien. Realmente estoy contento de aportar algo nuevo, debemos pensar en ganar partidos aunque sabemos que la Liga está complicada pero no imposible".