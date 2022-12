Estoy muy feliz y mejorando: Alexis el ‘Pulpo’ Viera

Viera aseguró estar en bunas condiciones y aseguró que logró dejar la silla de ruedas para caminar solo con la ayuda de unas muletas, algo bastante significativo para él, pues los primeros diagnósticos médicos luego del incidente no fueron muy esperanzadores.

Publicidad

“He mejorado mucho, dejé la silla de ruedas, ando en muletas para arriba y para abajo, una de las metas que me había propuesto era sacarme la silla de ruedas (…) eso me da más resistencia, me da fuerza, perdí el estado físico, perdí la movilidad y hoy tengo que ganar eso, hay que tener paciencia”, dijo el ‘Pulpo’.

“Todo lo que hoy logro es ganancia, en el primer parte médico me dijeron que era imposible volver a caminar y que me iba a quedar en una silla de ruedas”, agregó.

Publicidad

El exarquero aseguró que antes del incidente que por poco acaba con su vida había decidió quedarse en Cali para prepararse y poder regresar a algún equipo de primera división, sin embargo, las circunstancias cambiaron de un momento a otro obligándolo a adaptarse de manera inmediata.

Publicidad

“Fue de golpe lo que me pasó, no me lo esperaba, estaba en el Depor, me estaba preparando muy bien, me había quedado en Cali para buscar la oportunidad”, dijo el futbolista.

Viera aprovechó para agradecer a su esposa por haber sido, durante 22 años, una compañía y un apoyo importantes, más en este duro momento que tuvieron que afrontar cuando Alexis casi pierde la vida por culpa de un asalto en el que resultó herido.

Publicidad

Señaló que lo primero que hizo luego de este percance que cambió su vida fue aplicar el perdón, algo que lo recargó de energía para continuar con su carrera y con su nuevo sueño, educar a los niños a través del deporte para que no sigan los malos pasos.

Publicidad

“Aplicamos el perdón, lo que me pasó no me cambio lo que había pensado sobre Colombia, esto me podría haber pasado en cualquier país, me pasó a mí que soy una figura pública, pero a cuantas personas les puede pasar esto en el mundo, por una persona no voy a juzgar millones de personas, el colombiano es cálido, es bárbaro, es muy servidor”, dijo Viera.

“Uno de los propósitos que tengo es educar a los niños, la persona que me atacó le faltaron valores, y es no es culpa de él sino del propio Estado”, concluyó el ‘Pulpo’.

Publicidad