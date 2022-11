Estoy pasando por el mejor momento de mi carrera: Marco Pérez

Marco Pérez se convirtió en el goleador histórico del Deportes Tolima al anotar el tanto 73 en el juego ante Atlético Nacional del pasado jueves en el que el conjunto pijao se impuso 2-1 en condición de visitante.

“Las cosas con trabajo y disciplina uno se las gana, me dediqué a trabajar, he mejorado mucho y la gente ahora me reconoce y me da las gracias”, dijo.

Reconoció que ha ganado madurez y que en la actualidad está pasando el mejor momento de toda su carrera.

“Uno como delantero tiene muchas opciones, uno trata de aprovecharlas, no quisiera equivocarse, pero uno siempre trata de hacer lo mejor”, expresó.

Pérez aseguró que Tolima significa mucho para él. “Ya son más de 4 años en los que el Tolima me ha dado todo, defiendo esta camiseta a muerte”.

Escuche aquí el audio completo:

