ExtraordiNairo: Quintana consigue tercer podio consecutivo en el Tour de Francia

El Tour de Francia, la carrera más importante del ciclismo de ruta coronó a Chris Froome por tercera vez como el campeón. 21 etapas y más de 3.330 kilómetros recorridos con el mejor tiempo para el británico con 88h 08' 29''.



Por su parte, el ciclista de Boyacá, Nairo Quintana se ubicó tercero en la general superando por 21 segundos de caerse de al británico Adam Yates, de 23 años, que ni siquiera le disputó la casilla en la última etapa de montaña.





La alergía de Nairo



Sin dar pistas sobre la naturaleza de su enfermedad, el jefe de filas del Movistar pareció satisfecho con el botín logrado: su tercer puesto, la clasificación por equipos y la victoria de etapa conseguida por su compañero Ion Izaguirre en la etapa 20 de la competencia.



"Estoy muy contento, tengo bastante efectividad, he corrido tres Tour y tengo tres podios (...) pese a las dificultades que tuve", indicó el ciclista de 26 años, que insistió en que tiene tiempo para conquistar el Tour en el futuro.



El colombiano quiso borrar el pesimismo que reinaba en su entorno en los últimos días, en los que una extraña alergia le impidió pelear por el "sueño amarillo".



"El balance es positivo. Veníamos con un objetivo más grande y ambicioso, pero tenemos años para seguir probando. Un podio en un Tour es importante, es la carrera más importante que hay, estoy muy contento", comentó.



Quintana volvió a estrellarse contra el británico Chris Froome, el único ciclista que hasta este año le había aventajado en el Tour.



En 2013, el colombiano escaló hasta la segunda posición pese a que acudía al Tour como segundo hombre del equipo, por detrás del español Alejandro Valverde.



Al año siguiente, el Movistar le obligó a renunciar a la ronda gala en favor del Giro de Italia, donde sumó la única 'grande' que figura en su palmarés.



El año pasado, ya como jefe de filas del equipo, perdió tiempo en los abanicos de la primera semana y su remontada en el tramo final no fue suficiente para desbancar a Froome.



"Es un rival muy fuerte. Me ha tocado luchar bastante contra él y seguramente en todos estos años próximos seguiremos ahí", indicó el colombiano, que auguró que mantendrá con el británico uno de los duelos que han hecho grande el ciclismo.



Pero, por el momento, Quintana no parece haber estado en disposición de limar el poderío del británico ni de la armada del Sky.



En esta edición, además, ha aparecido más lejos que nunca de su rival, incapaz de ponerle en dificultades, resignado a seguir su rueda mientras pudo y a limitar las pérdidas cuando Froome pasó al ataque.



Escuche en este audio más información sobre:

-Luego de un trabajo de casi dos años, la subcomisión de género entregó un informe sobre su trabajo en la mesa de diálogos instalada en La Habana, Cuba. Se acordó que dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, se contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Para estos hechos, se obliga a atender las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de Roma.

-Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno de Colombia, expresó que el acuerdo se convierte en la ruta sobre la discriminación y ataques a la mujer.

-Alias Iván Marquez, jefe de la delegación de las Farc, señaló que los acuerdos tienen el propósito de reivindicar a la mujer.

-Victoria Sandino, representante de las Farc, expresó que el acuerdo hace referencia a un compromiso con las mujeres y la justicia social.

-Detalles de lo que ocurrió en La Habana con el balance entregado por la la subcomisión de género con la enviada especial de Blu radio a Cuba.

-Sigifredo López no tiene nada que ver con lo qué pasó con los diputados del Valle, así lo aseguró, Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’.

-Se conocieron reacciones de familiares de los diputados del valle asesinados en cautiverio hace 16 años frente a las declaraciones de Pablo Catatumbo donde asegura que las Farc nunca tuvo la intención de asesinar a los diputados.

-Se conocen reacciones políticas a la polémica desatada por las acusaciones de uno de los integrantes de las Farc al expresidente Álvaro Uribe.

-El COI decidió no suspender a Rusia de los juegos Olímpicos de Río y dejar la decisión en las Federaciones Internacionales.

-Las autoridades de Río de Janeiro reforzarán la seguridad durante los Juegos Olímpicos para garantizar la integridad de los deportistas y turistas.

-En la frontera con Cúcuta no pasaron hoy los venezolanos de forma masiva como el domingo anterior, sin embargo, está funcionando normalmente el corredor humanitario.

-Las bandas delincuenciales de Medellín continúan en la lucha por el control territorial. La administración municipal aumentará medidas de seguridad.

-En el municipio de Piedecuesta, Santander, los campesinos están vendiendo los productos que les quedaron represados por el paro camionero a más bajo precio porque no pudieron enviar a las ciudades donde llevan los productos.

-A propósito del informe de la Contraloría General de la nación en la que señalan que la empresa Electricaribe no cumplió con la inversión girada por el Ministerio de Minas para la normalización de redes eléctricas en la Costa, en algunos barrios de Barranquilla y Soledad, fueron instalados postes, cables, y hasta transformadores nuevos, pero son de lujo porque los trabajos hace varios meses están abandonados.

-Dos menores de edad murieron en el Tolima cuando nadaban en un peligroso río.

-Doce personas que viajaban hacia el municipio de Génova en el sur del Quindío, resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente de la buseta en la que se movilizaban ésta mañana.

-24 ciudadanos haitianos que se movilizaban de manera ilegal por en el sur del país fueron deportados, cuatro personas que los transportaban fueron capturadas.

-Una persona capturada con circular azul de interpol, ocho motocicletas y un vehículo recuperados, dejaron como resultado los operativos policiales desplegados en Neiva.

-El periodista Miller Rubio investigado por sus vínculos con el esmeraldero 'Pedro Orejas', estaría involucrado en los proceso del 'carrusel de reintegros' y chuzadas a periodistas.

-Poco a poco se van conociendo más detalles sobre el último ataque terrorista en Alemania.