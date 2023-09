F1 en Barranquilla: alcalde Pumarejo revela por qué firma final para el Gran Premio no se dio

En el país hubo ilusión hace unos meses por la posibilidad, ya cada vez más lejana, de hacer un Gran Premio de Fórmula Uno , que, incluso, se llegó a llamar el Gran Premio del Caribe. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde Jaime Pumarejo reveló qué fue lo que realmente faltó para que Barranquilla fuera sede de esta importante carrera, que se realiza en varios países a lo largo del año.

Según dijo, todo estaba listo para esa firma final, pero se retrasó por “falta de voluntad” del Gobierno nacional, que, de acuerdo con el mandatario local, no consideró como prioridad un Gran Premio de F1 en la ciudad, olvidando los millonarios recursos que esto traería a la región.

“Como dijo Juan Pablo Montoya, a finales del año pasado estábamos prácticamente listos para firmar, afinando detalles; hubo unos retrasos porque en el cambio de Gobierno no fue una prioridad, no hubo un apoyo decidido al evento, no hubo una carta donde manifestaran: ‘sí, estamos listos para hacer el evento, para acompañarlo’”, aseguró.

El alcalde Pumarejo recalcó que, como Colombia demoró en demostrar ese deseo por quedarse con un evento de esta magnitud, el proceso para hacerlo una realidad se frenó y Madrid aprovechó y se lo llevó. Por lo que ahora, añadió, es un proyecto que quedará para hacer “a mediano plazo”, es decir, ya no 2025, que era la proyección, sino 2028 o más.

Publicidad

Jaime Pumarejo Foto: Blu Radio

“Para ser franco, ahora estamos pensado 2028 o algo así, si es que lo podemos retomar, en el sentido de que la Fórmula Uno lo vuelva a ver como prioridad y eso esperamos. Ya estamos sometidos a que F1 lo considere (…) No sería en el Gobierno del presidente Petro y menos en el mío que ya se acaba”, señaló.

En ese sentido, aseveró que realizar un Gran Premio en Barranquilla “no ha muerto” y la intención de los organizadores de F1 tampoco: “Seguimos trabajando, entendiendo que hoy los retos son mayores”.

Publicidad

Blu Radio Foto: Instagram Fórmula 1

Sobre Madrid como la ciudad que acogerá una de estas carreras de F1, el alcalde Pumarejo contó que “aprendieron del trabajo” que estaban haciendo desde Barranquilla y se “impresionaron” de lo rápido que diseñaron la pista y, “cogieron ventaja”, pues el “Gobierno de allá apostó”.

“Uno dice que la firma, pero es que el Estado se apropie y se adueñe del tema y que lo vea como una prioridad”, puntualizó el alcalde Jaime Pumarejo en Blu Radio.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: