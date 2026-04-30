F1: GP de Miami regresa con ajustes en reglamentación y con dominio de Mercedes en juego

Este fin de semana, el GP de Miami estará marcado por la entrada en vigencia de la nueva versión de la reglamentación técnica de la Fórmula 1. Reglamentación que fue ajustada después de las primeras carreras de la temporada, cambios que no deberían afectar la jerarquía de la tabla de posiciones.

Hay modificaciones al reglamento

Después de un mes de pausa, por la imposibilidad de realizar los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita, por el conflicto de medio oriente, la Fórmula 1 vuelve con el Gran Premio de Miami en el Autódromo Internacional. En el aspecto deportivo, las escuderías buscan evitar que Mercedes alcance una cuarta victoria consecutiva. Más allá de eso, la jornada estará marcada por la introducción de una nueva reglamentación técnica.

La Fórmula 1 logró ponerse de acuerdo la semana pasada para modificar las reglas de clasificación que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) había impuesto este año, en aras de mejorar el espectáculo, reglas que favorecían notablemente los adelantamientos. Sin embargo, estas nuevas normas cambiaron la manera de conducir, por la complejidad que implica gestionar la energía eléctrica en los monoplazas. Frente a este desafío, algunos pilotos y escuderías manifestaron su descontento. Notablemente, el neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, quien no ha logrado los resultados que esperaba en este campeonato.

Dentro de las modificaciones al reglamento que se aplicarán en Miami, se destaca la reducción en la gestión energética por parte de los pilotos, lo que les permitirá presionar más durante las clasificaciones. Sin embargo, estos cambios no afectarían el liderato de Mercedes, por la ventaja que ha alcanzado en los otros premios.



La F1 se reanuda después de cinco semanas

La Fórmula 1 tuvo una pausa de cinco semanas que no estaba prevista; la última carrera fue en Japón. Este lapso de inactividad se dio a causa de la guerra en Medio Oriente, que provocó la cancelación de los circuitos de Bahréin y Arabia Saudita. Sin embargo, esta pausa también le permitió a las escuderías trabajar con más calma en sus monoplazas y consolidar mejoras de cara a Miami.



La escudería McLaren suele sorprender en Miami. En 2024, Lando Norris logró su primera victoria en el Gran Premio. Lo más interesante de esta carrera será conocer si Mercedes continúa ampliando su ventaja o si las demás escuderías lograron hacer las mejoras necesarias para alcanzarlo.

Lando Norris Foto: AFP

Aston Martin espera haber solucionado sus problemas

Los problemas de Aston Martin, última en la clasificación general de constructores con cero puntos, han sido uno de los asuntos que han marcado el arranque de la temporada. La escudería, impulsada por un motor Honda, ha tenido muchas dificultades con sus monoplazas, debido a una supuesta vibración que dificulta y, en ocasiones, vuelve imposible su conducción. De hecho, Fernando Alonso tuvo que abandonar las dos primeras carreras y Lance Stroll no ha podido completar ninguna. En consecuencia, el ingeniero jefe de Fórmula 1 de Honda, Shintaro Orihara, afirmó este jueves que confía en haber solucionado los problemas de motor que afectaron el rendimiento de Aston Martin en el inicio de la temporada