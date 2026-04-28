Alcalde Char asegura que quieren traer a la Indycar a Barranquilla, además de la Fórmula 1

El alcalde Alejandro Char dio a conocer que Barranquilla, además de estar en la puja para traer la Fórmula 1 a la ciudad, también le están apostando a la realización de otra gran carrera de automovilismo: se trata de la la IndyCar Series, la máxima categoría de automovilismo de monoplazas que se realiza en los Estados Unidos.

El mandatario aseguró que el expiloto colombiano, Juan Pablo Montoya, a quién calificó como un gran embajador que se tiene peleando por Barranquilla, está trabajando para que estos sueños se hagan realidad y la capital del Atlántico no solo sueñe con tener la Fórmila 1, sino otras competencias internacionales de alto nivel.

De acuerdo con sus declaraciones, de concretarse las negociaciones, IndyCar Series se podría estár realizando durante el 2027 en la ciudad.

“También estamos detrás de la IndyCar, esperamos que la IndyCar sea el próximo año y más adelante la Fórmula 1”, puntualizó.



En este sentido, indicó que Montoya estaría dando en los próximos días buenas noticias de nuevos proyectos que se vendrán para la capital del Atlántico.

En cuanto a la realización de la carrera de la Fórmula 1 en la ciudad, Char aseguró que se han presentado algunas dificultades, debido a los hechos que se registran en Irán.

