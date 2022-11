Falcao se reportó con golazo de tiro libre en victoria del Mónaco sobre Dijon

Un gol del colombiano Radamel Falcao a nueve minutos del final consumó la remontada ante el Dijon del Mónaco (2-1), que mantiene su renta de tres puntos en el liderato de la Liga de Francia que este fin de semana alcanzó la trigésima tercera jornada.



La sesión fue agitada para el cuadro monegasco, que el miércoles recibirá al Borussia Dortmund en busca de la semifinal de la Liga de Campeones.



Por eso, el preparador luso Leonardo Jardim resguardó, de inicio, a Falcao, al portugués Joao Moutinho y a Thomas Lemar, presumibles titulares en la cita continental.



Sin embargo, el estadio Luis II Mónaco enmudeció con el gol de Cedric Varrault en el minuto 42 que puso por delante al Dijon, penúltimo en la tabla y que no gana desde el 11 de febrero, cuando venció al Caen. Cinco derrotas y dos empates resumen los últimos encuentros del Dijon, que se puso por delante en el marcador.



El Mónaco, que no pierde en la Ligue 1 desde que cayó ante el Lyon el 18 de diciembre, hace ya trece jornadas, sufrió para enmendar el panorama.



El técnico tuvo que recurrir a sus habituales. En el descanso dio entrada a Lemar, que sustituyó a Almamy Touré. Después, a la hora de juego, Falcao ocupó el puesto de Tiemoue Bakayoko. La maniobra le dio resultado. Nabil Dirar empató en el 70 y Falcao, en el 81, anotó el gol de la victoria.



Después, Moutinho saltó al campo en lugar de Kylian Mbappe, al que quiso oxigenar de cara al miércoles.