Federación Colombiana de Fútbol se retracta y sí dará incentivos a las jugadoras de la Sub-17

Tras la polémica que causaron las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien indicó que las jugadoras de la Selección Colombia Sub-17 no recibirían incentivos económicos por su presencia en el Mundial debido a que no eran profesionales, la entidad tuvo que salir este sábado con un comunicado de prensa aclarando la situación.

En la misiva de tres puntos, l a FCF explicó los motivos por los cuales para este tipo de categorías amateur no hay estipulada una premiación en dinero. Sin embargo, en este caso, anunció que entregará un monto económico a cada una de las jugadoras que este sábado hicieron historia, con la clasificación a la semifinal.

"La normatividad de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA establece que las categorías Sub-17 y Sub-20 no son absolutas o mayores" , indicó la Federación en el inicio de su comunicación.

"El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial Sub-17 determina en su artículo 47 y numerales subsiguientes la entrega de trofeos, distinciones y medallas y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres", destacó la FCF, en respaldo a lo dicho por Jesurún.

"Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA – Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022", puntualizó la entidad.

Fue tal la polémica que generó este asunto, que el presidente de la República, Gustavo Petro, enfiló baterías contra los dirigentes del balompié nacional, con un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter en el que felicitó al grupo comandado por Carlos Paniagua, pero arremetió contra Jesurún.

A esta polémica se suma la presencia en la India, epicentro de este certamen orbital, del vicepresidente de la FCF, Álvaro González Alzate, quien en el pasado dio a conocer su opinión contra el balompié femenino, al considerarlo poco rentable para la entidad.

