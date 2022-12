Fenerbahce vence a Manchester United y pone en duda la continuación de Mourinho

En esta ocasión fue el conjunto turco el encargado de derrotar al equipo de Mourinho, que está firmando un primer tramo del curso irregular.



Marcha octavo en la Premier League a ocho puntos del líder, el Manchester City de Pep Guardiola.



Aunque ganó la Supercopa de Inglaterra tras doblegar al Leicester y sigue con vida en la Copa de la Liga, a su mala situación en la competición de la regularidad el Manchester suma ahora un nuevo problema en Europa: con esta derrota, a falta de dos jornadas para la conclusión de la fase de grupos, estaría eliminado.



Los tropiezos de Mourinho desde que comenzó el año han sido de diversa índole: en la Premier, pinchó ante el Burnley (0-0), el Chelsea (4-0), el Liverpool (0-0), el Stoke (1-1), el Watford (3-1) y el Manchester City (1-2). Además, en la Liga Europa, a la derrota ante el Fenerbahce, se une la de que sufrió contra el Feyenoord (1-0).



En total, de 17 partidos disputados, el Manchester de la era Mourinho ha ganado 9, empatado 3 y perdido 5. Unas cifras flojas para un entrenador que aspira a ganar títulos importantes al frente de la entidad inglesa.



Ante el Fenerbahce, Mourinho de inicio hizo tres cambios respecto al anterior tropiezo contra el Burnley. Sacrificó a Zlatan Ibrahimovic, a Juan Mata, ambos en el banquillo, y no citó a Jesse

Lingard.



Sus sustitutos, Wayne Rooney, Anthony Martial y Morgan Schneiderlin no aportaron nada nuevo al habitual juego previsible del Manchester en el presente curso. Además, no ayudó nada a los diablos rojos el golazo que marcó en el segundo minuto del partido el senegalés Moussa Sow, que batió a David de Gea con una chilena espectacular tras un centro desde la banda izquierda de su compañero Hasan Ali Kaldirim.



Antes del descanso la desgracia para el Manchester volvió a aparecer, esta vez en forma de lesión, con los problemas del francés Paul Pogba, que tuvo que retirarse del terreno de juego antes de

tiempo.



Fue sustituido por Ibrahimovic, que no a lo largo del partido apenas aportó algún detalle técnico estéril.



Con el 1-0 al descanso, los hombres de Mourinho dominaron el choque tras la reanudación.



Sin embargo, chocaron contra el buen muro defensivo plantado por el Fenerbahce, que a media hora para el final aprovechó una falta para subir el definitivo 2-0 al marcador.



Lo consiguió el holandés Jeremain Lens, que con un lanzamiento de falta espectacular provocó la estatua de David de Gea. El portero español sólo pudo admirar la obra de arte de su rival y aplaudir desde el silencio el golazo que selló la quinta derrota de la temporada para el Manchester United de José Mourinho edulcorada con el tanto estéril al final de Rooney.