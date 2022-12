¡Fiesta continental! River da visto bueno para que final de Libertadores sea en Medellín

BLU Radio conoció en primicia que River Plate ya dio el visto bueno para que la final de la Copa Libertadores 2019, que disputará ante Flamengo, de Brasil, el próximo 23 de noviembre, sea en el estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín.

Asimismo, este medio pudo establecer que el estadio y la ciudad tendrían también la aprobación de la Conmebol para ser la primera sede de una final única de la Libertadores, tras la posible declinación de Santiago por los serios problemas sociales que afronta en la actualidad.

Fuentes de la Alcaldía de Medellín le confirmaron a BLU Radio que sí han acompañado el proceso y han hablado con representantes de los equipos y la Conmebol. De igual manera, que se considera la seguridad de la ciudad, la logística, el estado del estadio, la cultura del fútbol en paz y que la capital de Antioquia sea un atractivo turístico de América Latina.

Cabe aclarar que la disputa en el Estadio Nacional de Santiago, con aforo para 49.000 espectadores, de la final única de la Libertadores es discutida en reunión extraordinaria este martes entre la Conmebol y los presidentes de ambos clubes y de las asociaciones de Argentina, Brasil y Chile, ante la inusitada crisis social que tiene en jaque al Gobierno de Sebastián Piñera.

Se espera ahora que Flamengo, el otro flamante finalista del torneo, se pronuncie al respecto, pues, según se ha podido conocer, lo que busca la Conmebol es que sea una decisión unánime y que favorezca a ambos clubes.

Así las cosas, la capital antioqueña le ganaría el pulso a Asunción y Montevideo, las otras dos ciudades que pujaban por albergar la cita futbolística más importante del continente a nivel de clubes.

¿Qué dice el Gobierno de Chile?

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, a través de la ministra de Deportes, Cecilia Pérez, ratificó la semana pasada la garantía ofrecida por su Gobierno para la realización del partido.

La confirmación se produjo pese al insólito estallido social que desde hace casi dos semanas afecta a Chile, que ha dejado 20 muertos, y llevó al Gobierno a suspender el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) y la del clima COP-25, dos eventos internacionales que estaban previstos a realizarse entre noviembre y diciembre.

El técnico defensor del título, Marcelo Gallardo, se mostró preocupado por la situación en Chile y dijo estar siguiendo de cerca lo ocurre en las calles del país trasandino.

"No me corresponde llamar a Conmebol para preguntar la situación. Por ahora me inquieta y está todo muy preocupante y delicado para el pueblo chileno", comentó ‘El Muñeco’.

