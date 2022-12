¡Fiesta de goles en Asia! Colombia goleó 4-0 a China y cierra un 2017 positivo

Una diezmada Colombia venció 4-0 este martes a una inferior China y se sacudió de una seguidilla de cinco partidos sin ganar, en un encuentro preparatorio para el Mundial de Rusia-2018 disputado en Chongqing.



El equipo del argentino José Pekerman, que no contó con ninguna de sus figuras de cartel, derrotó cómodamente a la selección del italiano Marcello Lippi, que no estará en la próxima Copa del Mundo, con goles de los atacantes Felipe Pardo (4), Carlos Bacca (60) y doblete de Miguel Borja (65 y 90).



El volante de primera línea Abel Aguilar, con visión de campo y salida limpia desde la mitad de la cancha, lideró en suelo chino a la tricolor, que no sintió las bajas de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao García y David Ospina.



Con toques rápidos, aperturas por los costados y presión en campo contrario, los cafeteros volvieron al triunfo tras cinco meses de empates y derrotas entre amistosos y juegos clasificatorios.



La última victoria había sido el 13 de junio por 4-0 en un fogueo ante Camerún en Madrid. Desde entonces ajustó tres igualdades (Brasil, Venezuela y Perú) y dos retrocesos (Paraguay y Corea del Sur).



Los asiáticos, sometidos en la primera parte al poderío colombiano, encontraron destellos de buen fútbol en el segundo tiempo guiados principalmente por la habilidad del movedizo extremo Wu Lei.



Pero el despertar rojo halló un cerrojo en el guardameta del Once Caldas, José Fernando Cuadrado, que se estrenó con la selección.



Colombia registró un triunfo y una derrota (2-1 contra Corea del Sur en Suwon) en su gira por Asia durante la última fecha Fifa de 2017, tras su sufrida clasificación en la eliminatoria sudamericana.



En tanto, China, que solo ha asistido a un Mundial, el de Corea y Japón en 2002, sumó dos caídas (perdió 2-0 ante Serbia en Guangzhou) en el parón internacional.



