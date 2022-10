FIFA oficializa uso de sistema VAR en Mundial Rusia 2018

La FIFA aprobó este viernes el videoarbitraje (VAR) para el Mundial de Rusia-2018, un controvertido sistema con el que busca disminuir los errores de los jueces en el fútbol, informó su presidente, Gianni Infantino.

"Vamos a tener el primer mundial, en 2018, con el VAR, esto ha sido aprobado, decidido, estamos por supuesto muy contentos con la decisión", dijo Infantino al término de la reunión del consejo directivo del organismo realizado en Bogotá.

Por otro lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Perú y Polonia acogerán los mundiales Sub'17 y Sub'20, respectivamente, que se celebrarán ambos el año entrante.

"El mundial Sub'17 se va a jugar en Perú, felicidades a Perú, y el Sub'20 en Polonia, felicidades a Polonia", confirmó Infantino en una rueda de prensa luego de presidir la sesión número seis del Consejo de esa entidad, celebrada en Bogotá.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, agradeció la confianza depositada en su país al haber presentado la solicitud durante la cumbre ejecutiva que la FIFA organizó en Lima esta semana.

"Esta noticia nos llena de orgullo y nos compromete a asumir este reto con el profesionalismo y responsabilidad que corresponde", dijo Oviedo en un comunicado de la FPF.

El directivo expresó que "el fútbol de menores es uno de los pilares más importantes" de su gestión y que está seguro de que "este mundial mejorará y potenciará el desarrollo del fútbol" en ese país.

Perú ya organizó el Mundial Sub-17 en 2005, torneo ganado por México con un equipo en el que destacaron Carlos Vela y Giovani Dos Santos.

La FIFA dio luz verde así a la mayor revolución en una Copa del Mundo desde la incorporación de la tecnología en la línea de gol (GLT).

Este costoso y polémico sistema tecnológico de ayuda ya se emplea en cuatro casos: validación o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un jugador amonestado.

"El VAR ayuda al árbitro y vamos a tener un fútbol más transparente y justo, y eso es lo que queremos", justificó Infantino.

Utilizado desde 2016 por una veintena de federaciones y en cerca de mil partidos, especialmente en la Bundesliga y en la Serie A italiana, el VAR no ha estado exento de polémicas.

Algunos le critican que su aplicación ralentiza el juego y que no evita las injusticias en el campo.

Otros, como el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, cuestiona la "confusión" que genera por la falta de reglas.