Fuad Char, “enemigo número uno” de decisión que tomó la Dimayor sobre derechos de TV

Junior de Barranquilla ha logrado mantener en los últimos cinco años un proceso deportivo que le ha dado éxito. El equipo ‘Tiburón’ ha hecho presencia en ese periodo de tiempo en 6 finales del FPC, ganando dos títulos, y, además, logró llegar a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Paranaense en el 2018, encuentro que perdió en los penales 4-3.

Para este año, el equipo más importante del Caribe colombiano hizo una fuerte inversión en la plantilla, logrando contratar figuras como Miguel Ángel Borja, Sherman Cárdenas, Dany Rosero, entre otros, esto para tener un plantel competitivo y poder tener frentes en los tres torneos que jugará este 2020, eso sí, con la advertencia de las directivas sobre el cumplimiento de los objetivos.

“Sueño con la Copa Libertadores, inclusive estoy pensando en discutir el contrato con ellos por la Copa Libertadores. Algunos me han pedido una bonificación si llegamos a la final de la Libertadores. ¡Le exigimos al técnico y a los jugadores que le ganen a Flamengo!”, afirmó Fuad Char, después de la presentación de los jugadores el pasado jueves.

Sin embargo, no todo es alegrías en las directivas del Junior, en especial para Fuad Char, pues el máximo accionista del equipo ve complicada las cuentas que se prometieron desde hace un año después que se anunció la venta de los derechos de televisión a nivel internacional, criticó la poca plata que reciben los equipos en Colombia por esto y sobre el canal premium que empezará a regir desde febrero.

“Los equipos ecuatorianos reciben 3 millones de dólares. Es decir, tres veces más que nosotros. Los peruanos reciben 5 millones. Los chilenos reciben 7 millones. Les estoy hablando solamente aquí de los vecinos. No hablemos de Brasil, Argentina, México, España o Inglaterra, las diferencias económicas son descomunales”, expresó.

"No tengo ninguna confianza en el canal premium, porque esa era la figura para eliminar la televisión abierta. Porque la televisión abierta tiene además el contrato de la televisión internacional. Y supuestamente se iba a vender la televisión internacional, pero eso lo ofrecieron desde principios del año pasado y todavía no se ha concretado nada y no sabemos nada. Y la verdad, es que no se ha hecho ningún contrato ni hemos recibido dinero por la televisión internacional", explicó, diciendo al final que el dinero prometido terminó siendo un sueño.

