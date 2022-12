Fue increíble ver más banderas colombianas que francesas en el Tour: Egan Bernal

Egan Bernal celebró oficialmente su campeonato en el Tour de Francia con la gente de Zipaquirá, y cientos de colombianos que viajaron hasta el municipio de Cundinamarca para hacer presencia en el evento en conmemoración del ciclista de 22 años.

Más allá de ganar el Tour y convertirse en el deportista insignia en los últimos días, referencia para niños y adultos, Egan Bernal ha dado muestra de su calidad de persona, comenzando por su pedido de celebrar el título en compañía de las personas de su tierra, donde nació, entrenó y se convirtió desde pequeño en uno de los mejores ciclistas que actualmente tiene Colombia.

En entrevista con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, el cundinamarqués contó detalles de todo lo que significa para él y su familia el haberse quedado con el triunfo más importante de ciclismo en el mundo.

“Era lo que yo quería, cuando me dijeron de la rueda de prensa pensé que era algo muy bonito, pero lo que yo quiero es compartir con las personas, por eso hicimos la rueda de prensa de esa forma. Quería que la gente de Zipaquirá me sintiera cercano, porque yo soy zipaquereño y no quería que pensaran que Egan está a otro nivel, quería compartir y al final salió bonito”, dijo, sobre la razón por la que prefirió hacer un recorrido por el municipio para “entregarle” el tour a sus paisanos.

Más allá de lo que significa el Tour en su vida, Egan resaltó la importancia de seguir siendo ese “niño que jugaba a montar bicicleta con sus amiguitos”, algo que tiene muy marcado porque fue en la misma mina de sal de Zipaquirá, donde se dio la entrevista, que entrenó desde pequeño para ganar el premio que ya está enmarcado en su palmarés.

“Todavía no asimilo que haya ganado un Tour de Francia, sigo siendo el mismo, trato de ser el mismo niño que jugaba a montar en bicicleta con los amiguitos. Sigo siendo ese, la persona que disfruta montar en bicicleta. Es mi trabajo, lo disfruto y quiero seguir haciéndolo”, dijo.

Además, sobre el especial momento que vivió en el podio del Tour de Francia, Egan Bernal mencionó el orgullo que sintió al ver tantas banderas tricolores en tierras europeas, incluso, aseguró que vio más de Colombia que de Francia, algo que le alegró los días.

“Fue increíble ver más banderas colombianas que francesas en el Tour. El mensaje es que tengan esperanza en que las cosas pueden cambiar, que nuestras vidas pueden cambiar. Vengo de una familia muy humilde, de una situación difícil y con la esperanza ahora estoy en una buena posición. Si yo pude hacerlo, ellos también”, dijo.

