Acolfutpro solicitará que no se caiga la sanción a 16 clubes por cartel de listas negras

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) anunció que seguirá interviniendo en el proceso por el llamado caso de las “listas negras” en el fútbol colombiano y solicitará que no se caiga la posibilidad de sancionar a los clubes y directivos investigados. La organización, que fue denunciante en el expediente adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), aseguró que acudirá a mecanismos nacionales e internacionales para evitar que prescriban las sanciones contra los 16 equipos y dirigentes señalados de conformar un cartel que habría vulnerado los derechos laborales de futbolistas profesionales.

Carlos González Puche, representante de Acolfutpro, explicó en Blog Deportivo que el sindicato pedirá formalmente a la superintendente de Industria y Comercio aplicar una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impedir que caduque el proceso sancionatorio.

“Vamos a continuar solicitando que se sancionen a los 16 clubes, a Dimayor y a los directivos que impidieron y constituyeron un cartel”, afirmó. Según Puche, la investigación ha demostrado durante cuatro años la existencia de prácticas que atentaron contra el derecho al trabajo de los futbolistas en Colombia.

El pronunciamiento de Acolfutpro se da después de que la Corte Constitucional fallara a favor de la Dimayor y de cinco clubes sancionados inicialmente por la SIC: Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club y Atlético Fútbol Club. El alto tribunal consideró que durante la actuación administrativa se vulneró el debido proceso de los investigados, al impedirles controvertir algunas pruebas que motivaron la apertura de la investigación.



Puche sostuvo que la decisión de la Corte no elimina el fondo del caso y que el expediente vuelve a una etapa previa para que la SIC rehaga parte del procedimiento. Además, cuestionó que inicialmente solo cinco clubes hubieran sido sancionados cuando, según Acolfutpro, el supuesto cartel involucraba a 16 instituciones.

"Si hubo cartel, hubo cartel de todos y no entiendo por qué para unos caduca y para los otros no caducó", aseguró, mencionando que clubes como Deportes Tolima y Águilas Doradas, así como algunos de sus directivos, quedaron absueltos en el fallo inicial.

El dirigente también confirmó que Acolfutpro respaldará solicitudes de nulidad y posibles recusaciones contra magistrados que habrían tenido vínculos con organismos arbitrales del fútbol colombiano. En particular, señaló al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Camargo por haber integrado anteriormente comisiones arbitrales relacionadas con el fútbol profesional. Según Puche, existen eventuales conflictos de interés que deberían ser revisados tanto por organismos judiciales colombianos como por instancias internacionales, mientras el sindicato insiste en que el caso no puede terminar en impunidad.