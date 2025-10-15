Dura sanción contra la Dimayor y cinco equipos por parte de la SIC por 'listas negras'

Lo que era un secreto a voces, este miércoles, 15 de octubre, el falló se volvió realidad y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una fuerte sanción en contra la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) y cinco equipos profesionales en Colombia, los cuales son: Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club S.A. y Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A., los cuales actuaron de "manera antideportiva".

"La SIC pudo establecer que, por medio de este sistema, los investigados lograron desincentivar la movilidad de jugadores entre clubes, mediante tres patrones de conducta. El primer patrón se basó en el envío de una serie de comunicaciones entre los clubes, con conocimiento de la Dimayor, en las que se daba a conocer la situación laboral de jugadores específicos", indicaron en un comunicado.

Dimayor Foto: @Dimayor

Asimismo, se conoció de un 'pacto de caballeros' en donde se informarían de futbolistas que "no eran aptos" para evitar que fueran contratados entre sí, al igual que se daban detalles del porqué de terminación de contrato, algo que, según la SIC, en la libre competencia no debe darse , sino que debe cumplirse con base a las leyes habituales del fútbol, además que advertían que "incumplir dicho pacto" sería acudir problemas.

"Tercero, la participación de la Dimayor fue fundamental en este sistema. Como una organización que agremia a los clubes de fútbol, su participación en este tipo de mensajes era la forma en que los clubes buscaban una legitimación de las acciones que estaban llevando a cabo. Además, la remisión por parte de la Dimayor de algunas comunicaciones, con el conocimiento de que estas podían tener un impacto en la libre competencia, puso en evidencia el apoyo de esta agremiación a la conducta de los clubes", añadieron.



Es por eso que la SIC impuso una sanción de 8.000 millones de pesos a la entidad y a los cinco clubes mencionados, haciendo, además, un llamado a la libre competencia y el fútbol ético entre las partes, sean instituciones o deportistas.