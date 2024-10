Alfredo Morelos: se conocen más detalles tras accidente del delantero de Atlético Nacional

A medida que pasan las horas, se van conociendo nuevos detalles del accidente automovilístico en el que se vio involucrado el delantero de Atlético Nacional Alfredo Morelos cuando se dirigía al entrenamiento del Rey de Copas en su sede deportiva en Guarne.

El jugador de 28 años manejaba su vehículo, una camioneta negra de alta gama marca Chevrolet, cuando atropelló a un motociclista, según se pudo conocer, que fue trasladado en un centro asistencial, en donde es atendido por sus graves heridas.

Según versiones preliminares, el llamado 'Búfalo' invadió el carril contrario al intentar adelantar otro vehículo, lo que provocó el choque con el conductor de la motocicleta, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito de esta zona de Antioquia.

El atacante, que ya suma siete goles en 16 juegos con el equipo, resultó ileso en este suceso. No obstante, fue trasladado por miembros de la Policía a una estación cercana, donde fue sometido a pruebas de alcoholemia para determinar si iba bajo los efectos del licor.

En las primeras fotos que se conocieron del futbolista tras este suceso, que se registró en el kilómetro 17 de la vía hacia el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, antes del Hospital San Vicente, se pudo apreciar que iba en compañía de otro miembro del equipo, del que todavía no se conoce la identidad.

Foto Mioriente-Instagram @nacionaloficial.

Más detalles de este hecho dan cuenta que la motocicleta habría sido arrastrada en una distancia considerable tras el choque, que tiene en la mira al atacante cordobés: que llegó procedente del Santos de Brasil.

Hasta el momento el club paisa no emite un pronunciamiento sobre esta situación, que no es nueva en la institución, que en junio de 2023 tuvo un incidente de la misma naturaleza, aunque en aquella ocasión no hubo heridos de gravedad, con el delantero brasileño Francisco Da Costa.