Alfredo Morelos se destapó y habló de polémica con David González: “Soy un hijo de Dios”

El delantero de Atlético Nacional Alfredo Morelos habló sobre la controversia que protagonizó con el técnico del Deportes Tolima, David González, durante la final de la Liga BetPlay II-2024. Aunque el jugador cordobés marcó un gol clave en el partido de vuelta que consagró al equipo ‘verdolaga’ como campeón, su duelo verbal con el estratega del equipo pijao se robó parte de la atención.

El incidente en Ibagué

La polémica comenzó el pasado miércoles en el duelo de ida, cuando Morelos ingresó al campo en el minuto 97 como reemplazo de Kevin Viveros. Según versiones, González se acercó al delantero para insultarlo, refiriéndose a un presunto accidente que habría sufrido Morelos en estado de embriaguez y llamándolo “borracho”.

La acusación habría desbordado la paciencia del jugador, que respondió con carácter en el terreno de juego. En el partido de vuelta, disputado en el estadio Atanasio Girardot, Morelos abrió el marcador al minuto 6 con un potente disparo tras un pase de Andrés Felipe Román. Tras anotar, lanzó un mensaje contundente frente a las cámaras: “Acá estoy presente... hijueputa”.

Un mensaje de conciliación

Sin embargo, tras la consagración de Nacional como campeón y la obtención de su estrella número 18, Morelos adoptó un tono conciliador. Durante una entrevista con Telemedellín, dejó claro que el incidente con González pertenece al pasado.

Eso es pasado, el pasado no se recuerda, eso ya queda atrás. Él sabe lo que dijo y ahora estoy muy feliz, muy dichoso. Vamos a celebrar estos dos títulos al máximo porque cumplimos muchas cosas dijo Morelos

También aprovechó para reflexionar sobre su comportamiento.

"En lo personal también cometí errores. Pedir disculpas, uno como ser humano se equivoca. Soy un hijo de Dios que siempre ha luchado, que ha comido muchas cosas. La gente me juzgó, me gritaban cosas feas, pero no soy esa clase de persona. Ojalá me conocieran personalmente para saber quién es Alfredo Morelos realmente."

El futuro de Alfredo Morelos con Atlético Nacional

A pesar de su destacada actuación, el futuro de Morelos con Atlético Nacional es incierto. Su contrato con el club vence el 31 de diciembre, y deberá regresar al Santos de Brasil, equipo dueño de sus derechos deportivos.

Alfredo Morelos, campeón con Nacional. Foto: Instagram @alfredomorelos30.

Desde su llegada al conjunto paisa para el segundo semestre del año, el “Búfalo” disputó 27 partidos, anotando 10 goles y registrando 2 asistencias en un total de 1.931 minutos. Su aporte fue clave en la conquista de la Copa Colombia y la Liga BetPlay II-2024, dejando una huella imborrable en la afición verdolaga.

Por ahora, el delantero festeja dos títulos más en su palmarés y la esperanza de que, más allá de las polémicas, su legado sea recordado por lo logrado dentro de la cancha.