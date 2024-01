Alianza F.C., el nuevo nombre del equipo de Valledupar: también dejará sus colores

Alianza tomó la decisión de rechazar definitivamente una propuesta que les instaba a permanecer en Barrancabermeja. En cambio, el equipo se prepara para enfrentar sus próximos retos en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

En una determinación que se esperaba, el equipo anunció el martes 16 de enero su traslado a Valledupar, marcando el inicio de una nueva etapa con una identidad renovada, abandonando así su histórica sede en Barrancabermeja y sus colores emblemáticos.

La dirigencia del club optó por no aceptar la propuesta que les ofrecía permanecer en Barrancabermeja, centrando sus esfuerzos en enfrentar los desafíos venideros en el estadio Armando Maestre Pavajeau, con la aspiración de consolidarse y dejar una huella histórica en el fútbol profesional colombiano. Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, habló en Mañanas Blu sobre esta decisión.

“Muy tristes, demasiado compungidos por lo que tuvimos que hacer. No lo queríamos hacer, pero desde hace siete años que nosotros comenzamos a gestionar el equipo en la ciudad de Barrancabermeja. Este equipo hay que recordarlo, era de la organización Ardila Lu y el equipo entrenaba en Guarne. Después paso por Yopal, luego llegó a Floridablanca... Entonces definitivamente llegó un momento en que tuvimos una situación, no podemos seguir inyectando dinero o nos vamos a la quiebra. Buscamos un sitio donde podamos estar un poco mejor o descendemos, pero como somos dirigentes, queremos el deporte, pues descender un equipo que no lo veíamos viable desde esa, pues la decisión es cambiar de sede”, indicó.

Publicidad

Y agregó, “El día de ayer a las 4:00 de la tarde firmé el compromiso para que la Alianza ahora se llame Alianza Fútbol Club y la ciudad de Valledupar... El petrolero es de la ciudad y los colores son de la ciudad, mal que haría yo es traérmelo, no, no, eso es de los barranquenses. Yo soy Santander y me duele por el departamento”, señaló.

Alianza Petrolera Foto: Dimayor

¿Por qué irse para Valledupar?

El dirigente mencionó las razones por las que llegó a Valledupar y negó estrategias políticas para que el equipo llegara a este territorio.

“El 12 de diciembre, a las una y cuarto de la tarde tuve la oportunidad de conocer al doctor Ape Cuello en un almuerzo en la ciudad de Bogotá, n la Estancia Chica al cual me invitaron. Me sorprendí cuando llegué allí y él me saluda y me dice Yo soy Ape cuello, representante a la cámara del departamento de César…Lo que sí tengo conocimiento es que ellos en su campaña como plan de desarrollo como plan de gobierno, se comprometieron con sus electores, con la ciudad y con el departamento de hacer las gestiones para atraer el fútbol profesional a Valledupar y al departamento”, concluyó.

Publicidad

Finalmente, Ferreira mencionó las graves amenazas de las que ha sido objeto e indicó que las autoridades ya están al tanto de estas acciones por parte de desadaptados.

Alianza F.C. enfrentará partidos tanto en la Liga como en la Copa Sudamericana, incluyendo el encuentro contra América de Cali. en la primera fase del torneo continental. Este movimiento estratégico se alinea con los objetivos a largo plazo de la entidad y su afán por continuar compitiendo al más alto nivel dentro del fútbol profesional.