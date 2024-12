Andrés Felipe Correa, de pensar en el retiro a ser campeón con el Unión Magdalena

Uno de los referentes y jugadores más experimentados que hicieron parte del proyecto de Unión Magdalena para salir campeón en el segundo semestre del Torneo BetPlay fue Andrés Felipe Correa.

A sus 40 años, antes de firmar con el ciclón y luego de su salida del Once Caldas, el defensor estuvo a punto de colgar los guayos, pero el destino le tenía preparado otro reto.



Correa, capitán del Unión Magdalena

El defensor central agradeció poder escribir su nombre en esta plantilla que levantó el título del segundo semestre y está cerca de conseguir el ascenso, pues recordó que parte del primer semestre no pudo jugar con ningún equipo y por eso pensó en retirarse del fútbol.

"Estaba pensando más en el tema del retiro por cómo se terminó el 2023, la manera en la que salí del Once Caldas. No se daba la posibilidad de iniciar desde principio de año en otro equipo. Estuve entrenando con Envigado y por ciertas razones no se pudo. Se dio la posibilidad en el Unión Magdalena , con buenas sensaciones, con muchas ganas y no me importaba volver a empezar", dijo en Blog Deportivo.

Asimismo, enfatizó que, para él, jugar en la segunda división del fútbol colombiano no fue un retroceso y por eso siempre tuvo el compromiso de aportar con su experiencia, con su "granito de arena" para lograr poner al ciclón como protagonista.



Enfocado en el ascenso

Después de ganar el título del semestre ante Llaneros , Andrés Felipe Correa tiene claro que todavía no se ha cumplido el principal objetivo: ascender a primera. Por eso, después del festejo del martes en la noche, el grupo está enfocado en lo que será la Gran Final, nuevamente, contra los de Villavicencio para definir el primer equipo ascendido a la A.

"Muy tranquilo y con ganas de poder triunfar y que podamos conseguir este maravilloso ascenso", añadió el central, quien no se olvidó del técnico Álvaro Hernández, que estuvo en el primer semestre y dejó la base del proyecto para Jorge Luis Pinto.