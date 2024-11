¿Problemas en Unión Magdalena? Jugadores se habrían molestado con directivos por premio

Pese a la contundente victoria de unión Magdalena en la fina ida del Torneo BetPlay contra Llaneros, un suceso tiene preocupado al entrenador Jorge Luis Pinto, tanto, que expresó en Blog Deportivo que no tenía ganas de entrenar.

"Ahorita tengo la cabeza mal. Hubo un problema delicado anoche, yo no, los muchachos, y hoy no siento los deseos de entrenar sinceramente. No le he contado nadie a esto. no me gustaron unos detalles que viví anoche en la concentración. Estoy golpeado porque a ellos los consentimos, los apoyamos, los estimulamos, les damos trabajo para bien de ellos y lo que pasó en concentración es muy delicado para mí", dijo en director técnico en Blog Deportivo.



¿Qué pasó en unión Magdalena?

Ante el malestar de Pinto, el periodista César Augusto Corbacho contó en Blog Deportivo lo que sucedió después del pitazo final en Santa Marta, pues los jugadores exigieron a los directivos un premio por el marcador obtenido, pero estos manifestaron que este proceso de cuadrar las cuentas se realizaría al finalizar el partido de vuelta de la final.

Según fuentes de Corbacho, los jugadores se molestaron después de confrontar a los directivos del club al reclamar el pago de sus premios, pues se estima que la taquilla en el estadio Sierra Nevada el 28 de noviembre fue de, aproximadamente, 700 millones de pesos.

"Y entonces los jugadores se marearon. Les ofrecieron, según la fuente que tengo, 50 millones para todos, donde son 25 jugadores, mejor dicho, para ir a la playa y regresar entre todos 50 millones", añadió el periodista.

Aunque los premios ya se habían acordado antes, los jugadores al ver las tribunas llenas del estadio aseguraron que "les debían otro premio" y por eso cuestionaron a los directivos después del contundente 4-0, pero al ofrecerles 50 millones para toda la plantilla se molestaron aún más los deportistas.

Por el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del Unión Magdalena, pero, según el periodista Fabio Poveda, el defensor central Felipe Correa fue quien lideró este reclamo a los directivos por ese premio.

Se espera que se limen las asperezas dentro del equipo, pues todavía queda la final vuelta y, posiblemente, la Gran Final de la segunda división para definir los ascendidos del fútbol colombiano.