“Me tocó perder, Lorenzo logró recuperar a James Rodríguez”: Jorge Luis Pinto

El profesor Jorge Luis Pinto, reconocido entrenador y experto en fútbol, habló en Sala de Prensa Blu con Juan Roberto Vargas sobre la final de la Eurocopa y el desempeño de las selecciones sudamericanas en el torneo. Con su amplia experiencia y conocimiento del deporte, el profesor entregó una visión única y analiza las fortalezas y debilidades de los equipos finalistas. James Rodríguez uno de los diferenciales de la tricolor.

En cuanto a la final de la Eurocopa, Pinto describió el partido como un auténtico partidazo entre dos equipos que han progresado y elevado su nivel en el torneo. Destaca la velocidad, agresividad y organización táctica de Inglaterra, así como la técnica, talento y desequilibrio de España.

"Una final extraordinaria, con dos equipos que han venido progresando y levantando su nivel. Hoy vamos a encontrar dos equipos un poquito diferentes España más técnico, más talentoso, más desequilibrante, pero Inglaterra más agresivo, más rápido, más potente, donde busca siempre el partido y todas las cosas. Va a ser un lindo partido, sinceramente, y ojalá que esto agrade a todo el mundo", dijo.

Jorge Luis Pinto, técnico de fútbol. Foto: Instagram @jorgelpintoa.

Publicidad

"He estado en tres Copas América, con Colombia, con Costa Rica y con Honduras, y conozco la Copa América, en Mundiales con Costa Rica, en Olímpicos con Honduras, en Copa Centroamericana tres veces y me faltaba la Copa europea en vivo porque la había visto por televisión y coincide con la Alemania donde yo viví, estudié y conozco el manejo y quería ver la sensación de estas potencias del fútbol. Por eso estoy aquí", resaltando las razones que lo llevaron a preferir la final de esta competición europea por encima de la de su continente, en la que está la Selección Colombia y la de Argentina.

Hablando sobre el equipo colombiano, el estratega santandereano mencionó que es una generación extraordinaria que vuelve a competir en un torneo internacional de alto nivel. Reconoce el poder ofensivo de Colombia, pero también advierte sobre la importancia de mantener el equilibrio emocional y no dejarse llevar por la emotividad de la afición.

Publicidad

"Es una generación extraordinaria que vuelve a competir en roce internacional con categoría Colombia. El ataque de Colombia es el desequilibrio que tiene en punta, que hace goles a cualquier momento, a cualquier equipo y vamos a enfrentar lógico a un equipo más equilibrado, más compacto y experimentado. Hay que reconocerlo, por eso digo yo que no nos emocionamos. No nos emocionemos tan rápidamente, hay que saber llevar el partido", puntualizó el técnico colombiano.

James Rodríguez Foto: AFP

El renacer de James Rodríguez con la Selección Colombia

En cuanto al desempeño individual de jugadores como James Rodríguez,el Profesor destaca el trabajo del entrenador Lorenzo en recuperar a James y encontrar el equilibrio entre su liderazgo y el resto del equipo. Destaca la habilidad de Lorenzo para atraer y respaldar a jugadores clave como James.

Hay un gesto que hay que reconocerle a Lorenzo. Reconozco la habilidad que ha tenido para atraer a jugadores como como James, que lo apoyó, lo respaldó, lo amparó, lo entrenó porque hay que reconocer que James hace seis años no estaba en algún plan competitivo de alto nivel y él lo trajo. Lo abrazó, lo respaldó ante la crítica nacional y hoy nos ganó a todos. Dijo Pinto.

Y agregó "Creíamos que de pronto no iba a ser como está triunfando y hay que reconocerlo, que está siendo un éxito que ha entregado su fútbol, que volvió a ser el James del 2014. Y eso tengo que ser honesto en decirlo, que hay que reconocérselo a Lorenzo. Volvió a encontrar un ser humano que necesitaba apoyo y respaldo y él se lo brindó y ahí están los resultados. En eso tengo que hacer perder de pronto y decir que Lorenzo ganó a todos porque muchos de los colombianos no creíamos en que pudiera levantar James, no después de su fracaso en los clubes. Y hay que ser honesto, James es jugador de selección. De pronto los clubes no lo sienten tanto, lo siente en la Selección", dijo.

Finalmente, el profesor Jorge Luis Pinto nos deja claro que Colombia tiene el potencial para lograr un buen resultado en la final de la Copa, pero destaca la importancia de mantener el equilibrio emocional, aprovechar las fortalezas del equipo y no subestimar a un equipo experimentado como Argentina.

Publicidad

Escuche la entrevista completa acá: