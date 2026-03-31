Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay 2026

Tras lograr una valiosa victoria por 2 a 1 en su visita a Pasto, Atlético Nacional intentará seguir por la senda del triunfo este miércoles 1 de abril, cuando reciba al Cúcuta Deportivo en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I.



¿Cuándo y a qué hora juega Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo?

El partido entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo, correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I, se jugará este miércoles 1 de abril a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Dónde ver Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo EN VIVO

Los hinchas de Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo podrán disfrutar EN VIVO de este encuentro por medio de la transmisión de Blog Deportivo de Blu Radio en YouTube, donde se vivirán todos los detalles del compromiso.

En televisión, por su parte, el partido contará con la señal oficial de Win Sports, encargado de emitir este juego de la Liga BetPlay 2026-I.

Así llegan ambos equipos a este partido

El cuadro dirigido por Diego Arias vive un momento ‘dulce’ en el torneo local. Atlético Nacional ocupa la primera posición de la tabla de posiciones con 30 puntos tras 14 partidos disputados, además consiguió una victoria de 2 a 1 en su visita al Deportivo Pasto.

Por otro lado, el panorama del cuadro motilón no es tan alentador debido a que se encuentra en la casilla 16 con tan solo 11 puntos en 14 partidos. Pese que logró la victoria frente a Boyacá Chicó en la última fecha, en sus últimos seis partidos solo ha sumado 5 puntos.



Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo por Liga // Fotos: Nacional y @Cucutaoficial

Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo

Atlético Nacional: David Ospina; William Tesillo Andrés Román, Milton Casto, Neider Parra; Matheus Uribe, Bello, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Sarmiento y Alfredo Morelos.

David Ospina; William Tesillo Andrés Román, Milton Casto, Neider Parra; Matheus Uribe, Bello, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Sarmiento y Alfredo Morelos. Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Bryan Montaño, Mauricio Duarte, Santiago Orozco, Brayan Córdoba, Leider Verdugo, Diego Calcaterra, Kevin Londoño, Eduar Arizalas, Frank Castañeda y Luifer Hernández.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I