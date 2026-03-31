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Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay 2026

El cuadro verdolaga espera conseguir otra victoria que lo mantenga en la parte alta de la tabla y sumar más puntos en la reclasificación del 2026.

Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo.jpg
Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo //
Fotos: X @nacionaloficial y @Cucutaoficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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