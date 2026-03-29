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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional le gana al Pasto el partido por el liderato de la liga colombiana

Atlético Nacional le gana al Pasto el partido por el liderato de la liga colombiana

En un juego muy parejo disputado en el estadio Libertad de Pasto, los Verdolagas, dirigidos por Diego Arias, abrieron el marcador al 22 en un contragolpe letal en el que el extremo venezolano Eduard Bello habilitó al goleador Alfredo Morelos.

Atlético Nacional le gana al Pasto.jpg
Atlético Nacional le gana al Pasto.
Foto: @nacionaloficial en X.
Por: EFE
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Actualizado: 29 de mar, 2026

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