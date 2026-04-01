Atlético Nacional vs. Cúcuta EN VIVO HOY: online y gratis la Liga BetPlay

Noche de fútbol este miércoles, 1 de abril de 2026. Atlético Nacional recibe a Cúcuta Deportivo por la fecha 15 de la Liga BetPlay, con la misión de sumar tres puntos y seguir firme en la parte alta de la tabla, pensando en asegurar la localía para los cuadrangulares finales.

El equipo verdolaga, dirigido por Diego Arias, atraviesa un buen momento y llega como líder del campeonato. Del otro lado, el cuadro motilón no pasa por su mejor presente, luego de una serie de resultados que han encendido las alarmas de cara a lo que viene en el torneo.



Siga EN VIVO Atlético Nacional vs. Cúcuta: minuto a minuto HOY

Los hinchas de Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo podrán seguir EN VIVO este compromiso por la fecha 15 de la Liga BetPlay gracias a la cobertura de Blog Deportivo de Blu Radio. El minuto a minuto y la transmisión online estarán disponibles en el siguiente enlace:

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Cúcuta Deportivo?

Este choque entre verdolagas y motilones está programado para las 8:30 de la noche (hora colombiana). El duelo se disputará en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

Este es el horario en otros países:



Colombia: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Perú / Ecuador: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Venezuela / Bolivia: 9:30 p. m.

9:30 p. m. Argentina / Chile / Uruguay / Brasil: 10:30 p. m.

10:30 p. m. México: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Estados Unidos (ET): 9:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo // Fotos: X @nacionaloficial y @Cucutaoficial

Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo

Atlético Nacional: David Ospina; William Tesillo Andrés Román, Milton Casto, Neider Parra; Matheus Uribe, Bello, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Sarmiento y Alfredo Morelos.

David Ospina; William Tesillo Andrés Román, Milton Casto, Neider Parra; Matheus Uribe, Bello, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Sarmiento y Alfredo Morelos. Cúcuta: Federico Abadía; Bryan Montaño, Mauricio Duarte, Santiago Orozco, Brayan Córdoba, Leider Verdugo, Diego Calcaterra, Kevin Londoño, Eduar Arizalas, Frank Castañeda y Luifer Hernández.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay