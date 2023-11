‘Bendito’ Fajardo previo a Nacional - Millonarios: "El banderazo es un alimento anímico importante"

Este jueves, desde las 8:00 de la noche comenzará la final de vuelta por la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Millonarios, partido que en Bogotá terminó 1-1. En conversación con Blog Deportivo, el exfutbolista Luis Alfonso ‘Bendito’ Fajardo analizó cómo será este duelo y lo que se puede esperar de los verdolagas.

El exjugador de Nacional reconoció que Millonarios tiene un mejor presente futbolístico en comparación con el cuadro paisa, que tiene altibajos durante los partidos. De hecho, destacó el nivel y la sociedad que hace en el campo Daniel Cataño y Macalister Silva, sumado al goleador Leonardo Casto.

"Nacional tendrá que estar hoy a la altura del compromiso. Tendrá que estar hoy con esas condiciones que mostró la semana pasada, porque me pareció que hace días Nacional no realizaba un compromiso de la importancia, del trabajo que realizó estos días, que inclusive lo tuvo por encima el marcador por muchos momentos", dijo.

El 'Bendito' Fajardo también resaltó el acompañamiento por parte de la hinchada de Atlético Nacional en la noche de este miércoles, cuando se realizó un banderazo en el hotel de concentración del equipo, pues manifestó que eso es un envión anímico para el equipo y puede fortalecer la mentalidad de los jugadores dirigidos por Jhon Jairo Bodmer.

"Importantísimo (el banderazo), en la época de nosotros eso no se daba, que la gente saliera a recibirnos antes de un partido, que nos acompañara, eso no se daba. Me parece que el alimento anímico es importantísimo. Y Nacional que ha estado alejado de la hinchada, no sé si es que las directivas han alejado mucho a la institución del hincha, y no se han consentido de la manera en que hay que hacerlo. Me parece que es un tema que anímicamente repercute de manera importante", añadió.

Finalmente, el exjugador manifestó que le hubiera gustado compartir la cancha con el delantero Jefferson Duque por su capacidad de moverse dentro del área, generar espacios entre la defensa y ser goleador.

"Es un hombre que tiene una categoría impecable para jugar en la posición y me hubiera gustado mucho algún día poder tener jugadores de esas características, concluyó.



