Bucaramanga vs. Santa Fe: novedades del primer partido de la gran final del FPC

El estadio Alfonso López será epicentro este sábado 8 de junio (7:30 p.m.) del encuentro de ida de la gran final de la Liga Colombiana, entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, en los primeros 90 minutos de una llave que definirá el primer campeón del 2024.

Más de 25.000 espectadores se esperan en las tribunas del escenario deportivo de cara a este juego, en el que estarán frente a frente dos de los mejores equipos del semestre, caracterizados por su solidez defensiva.

Aunque en los cuadrangulares los Leopardos solo sumaron ocho unidades, la ventaja deportiva lograda en el 'todos contra todos', en el que cosechó 38 puntos, le permitió estar en esta fase, por encima de históricos como Millonarios y Junior.

Al frente tendrá a un rival que con 16 puntos obtuvo con mérito su tiquete a la máxima instancia, tras superar al Deportes Tolima, luego de clasificar a la semifinal con 34 unidades. En la reclasificación, el león bogotano es el club con más puntos en lo que va del año, principal carta de presentación.

Novedades de Atlético Bucaramanga y Santa Fe

El dueño de casa tendrá el regreso en la convocatoria del volante venezolano Leonardo Flores, que se convirtió en la principal novedad del equipo comandado por Rafael Dudamel. Pese a ello, lo más probable es que sea alternativa.

“Es una gran responsabilidad, nos sentimos privilegiados de vivir esta final. Representaremos esta región de la mejor manera. Sabemos la expectativa que hay, no solo en los hinchas que hay en el estadio sino en todo Santander”, comentó el estratega en la previa del juego.

En su segunda final de la historia, luego de 27 años, luego de la disputada en 1997, la gloria está a solo dos partidos de distancia para el único de los clubes históricos de la Dimayor que todavía no sabe lo que es ser campeón, tras 75 años de historia.

Por su parte, en el visitante, 19 jugadores viajaron a Bucaramanga para enfrentar al Atlético, por lo que el técnico uruguayo Pablo Peirano deberá mandar uno a la tribuna.

La principal novedad en este compromiso es la inclusión en la nómina del defensa Iván Scarpetta por el argentino Facundo Agüero, ausente por lesión de cara a este crucial choque para los intereses del león.

“No tenemos ninguna mentalidad de local o visita. Es distinto y no pensamos de esa manera. Cada partido es una historia nueva, así que si no fuera por esa mentalidad no estaríamos acá", expresó por su parte Peirano en conferencia de prensa.

Cabe destacar que esta es la primera final de Santa Fe en los últimos cuatro años, no era finalista desde 2020. Con ello busca un nuevo título tras ocho años, no gana una liga desde el segundo semestre del 2016.

El árbitro central del encuentro será el antioqueño Wilmar Roldán, que estará acompañado de Richard Ortiz del Quindío, y Roberto Padilla, del Atlántico; mientras que como cuarto juez oficiará el antioqueño Alejandro Moncada. En el VAR estará Leonard Mosquera, junto a Fernando Acuña en el AVAR.

Probables formaciones

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, Carlos Henao, Santiago Jiménez y Fredy Hinestroza; Jean Colorado, Fabry Castro y Fabián Sambueza; Jhon Córdoba y Daniel Mosquera.

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Marcelo Ortíz, David Ramírez Pisccioti y Julián Millán; Elvis Perlaza y Francisco Chaverra; Yilmar Velásquez, Daniel Torres y Johan Torres; Agustín Rodríguez y Hugo Rodallega.