Cardona reveló cómo casi pierde la vida por la llamada que lo dejó fuera del Mundial //

Edwin Cardona fue una de las principales ausencias, según muchos, de la lista del Mundial 2018 de la Selección Colombia debido a que fue un jugador determinante en esas Eliminatorias bajo el mando del argentino José Néstor Pékerman siendo parte de momentos importantes.

De hecho, él mismo se sorprendió cuando quedó por fuera de la lista, según reveló en el podcast ADN Verdolaga de Atlético Nacional y Betsson, en donde mencionó que, incluso, casi pierde la vida cuando recibió la llamada de la Selección Colombia confirmando que no iría a Rusia 2018.

“No, para mí lo más duro es que me haya dejado fuera del Mundial. Eso para mí fue lo más, porque yo creo que nunca he dicho esto, pero fue algo muy duro, porque cuando yo me reunió con él, con la persona en Argentina, yo estaba en la convocatoria y yo iba a ir, toda lo cosa. Es más, nos dieron una semana de vacaciones en Boca para que pudiera estar y cuando me llamaron ni siquiera de el número de él, me llamaron de otro número. Fue algo muy duro porque cuando me llaman yo casi me choco. Yo iba con toda mi familia para la casa y yo recibí esa llamada. Yo solté el volante cuando me dijeron que no iba a estar entre los 25 convocados”, reveló el volante de Atlético Nacional.

Edwin Cardona en la Selección Colombia AFP

La sorpresa tanto para él como los hinchas tricolores que Cardona fue parte de casi todo el ciclo de Eliminatorias al Mundial 2018, pues, en ese momento, era uno de los hombres más determinantes del combinado tricolor gracias al gran nivel que tenía en el fútbol argentino con la camiseta de Boca Juniors.

Desde 2021 el volante dejó de ser llamado a la Selección Colombia y, por ahora, no ha sido tenido en cuenta por el argentino Néstor Lorenzo en esta nueva etapa del equipo.

