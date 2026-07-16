Con emotivo video: así se confirmó el regreso de Franco Armani a Atlético Nacional

El 5 de enero de 2018, Franco Armani le hizo una promesa a más de 30.000 personas que llegaron al estadio Atanasio Girardot a decirlo adiós antes de llegar a River Plate: el final de su carrera lo haría en Atlético Nacional, club en el cual se convirtió en leyenda como la cabeza que le dio no uno, sino 13 títulos a la institución, incluyendo la Copa Libertadores del 2016.

Luego de ochos años, en donde no solo volvió a conquistar la Libertadores con River Plate, sino que, además, hizo parte del equipo de Lionel Scaloni que conquistó la Copa del Mundo del 2022, regresa a Atlético Nacional para unirse al mando de Lucas González para ampliar su leyenda y volverse, de manera oficial, en el jugador con más títulos de toda la historia verdolaga.

"Hay historias que nunca terminan. Hoy, Atlético Nacional recibe nuevamente a uno de los más grandes ídolos de su historia. Después de superar los exámenes médicos y firmar su nueva vinculación con la institución, Franco Armani regresa oficialmente al club donde construyó una leyenda imborrable", informó el club a través de un comunicado.

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Además, en redes sociales, el anuncio llegó acompañado de un emotivo video recordando aquel debut saliendo por Gastón Pezzuti o la noche en que conquistó América, que en sus brazos hinchas lloraban y le agradecían todo lo que había hecho por la institución, que hoy le abre nuevamente las puertas para seguir expandiendo su leyenda.



El golero llegó a Medellín en 2010 desde Deportivo Merlo, pero sumó poco hasta que, en 2012, empezó a tener minutos bajo el mando de Juan Carlos Osorio y en 2013 se había hecho la titularidad del equipo, en donde estuvo hasta 2017 para disputar un total de 249 partidos y con 208 goles recibidos con la camiseta verdolaga.

Su palmarés con Nacional le hizo merecedor de diversos premios, entre esos, la Copa Libertadores con el cuadro paisa en 2016 y la Recopa Sudamericana en 2017, siendo el equipo ideal de la Copa, de la liga colombiana en varias ocasiones y en el equipo ideal de América. Por otro lado, entre sus logros personales reposa el Mundial de la FIFA del 2022 al lado de Messi en Qatar.