Dayro Moreno, a punto de hacer historia en FPC, se confiesa: tiene en la mira a Falcao García

El fútbol profesional colombiano está a punto de tener un nuevo goleador histórico: Dayro Moreno, que con su tanto a Millonarios, en la victoria (0-2) de su club, Once Caldas, por la novena fecha de la Liga, profundizó la crisis de los albiazules,pero en lo personal se acercó a un registro con el que espera dejar huella en el balompié cafetero.

Moreno, que anotó por la vía del tiro penal frente a los embajadores, celebró su tanto número 223 en su trasegar por el torneo nacional y quedó a uno de igualar el récord impuesto por el argentino Sergio Galván Rey, que con 224 celebraciones comanda la clasificación. Casualmente ambos son considerados ídolos del ‘blanco blanco’ de Manizales.

El nacido en Chicoralhizo valer la ley del ex y convirtió frente al club en el que jugó en 2014, con un cobro en el que engañó al arquero Diego Novoa, que nada pudo hacer para evitar la caída de su pórtico. Pero no solo anotó: también se vistió de asistidor, pues fue el que le puso el esférico al ecuatoriano Billy Arce, para el primero de los dos tantos del cuadro caldense.

No quiero que suene a prepotencia, pero en el inicio del campeonato dije que a la décima fecha ya tenía que haber roto el récord, gracias a Dios ya estamos cerquita. Siempre he pensado en grande y lo importante es hacerlo rápido enfatizó Dayro moreno en rueda de prensa.

Récord a la vista

De sus 223 tantos en el FPC, 117 de ellos fueron convertidos vistiendo la camiseta del equipo de sus amores, en el que debutó en 2004 y en el que ha estado en al menos cuatro ocasiones. A su vez, el segundo club con el que más celebró fue Atlético Nacional, con 44 dianas; seguido de Millonarios, con 29; Atlético Bucaramanga, con 22, y Junior, con 11.

Publicidad

“Para nadie es un secreto que quiero buscar el récord, pero lo primero es la colectividad. Me quedan muchos años para lograr este objetivo. No tengo ansiedad. Uno como delantero siempre quiere hacer goles y siempre me he caracterizado por buscar el arco”, agregó el tolimense.

Dayro Moreno // Foto: Twitter @ABucaramanga

Dayro Moreno tiene en la mira a Falcao García

Pero en la mira de Dayro, que ya ronda los 38 años, no solo está en la mira el ser el máximo goleador del fútbol colombiano, sino también el máximo artillero colombiano de la historia. Con 332 celebraciones está a 13 del segundo en este escalafón, el paisa Víctor Hugo Aristizábal, y a 14 de Radamel Falcao García, que lidera esta clasificación.

Publicidad

En su declaración, no dudó en lanzar una clara advertencia: “Vamos detrás de Aristizábal y detrás de Falcao para que sepan también. Creo que con lo que está haciendo él, estamos cerquita, no está tan lejos tampoco”, dijo el delantero en medio de risas, consciente que, incluso en 2024, si no registra lesiones, podría llegar al mencionado logro.

Ante Deportivo Cali, el viernes 1 de marzo (8:20 p.m.) en el estadio Palmaseca, por la décima fecha de la Liga, Moreno podría marcar un nuevo registro en el FPC, su principal motivación para seguir en el fútbol competitivo, tras una dilatada carrera en el rentado local e internacional.