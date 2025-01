Deportes Tolima sorprendió con el anuncio de su nuevo DT: es español

Deportes Tolima ha hecho oficial la llegada de Ismael Rescalvo como su nuevo director técnico, de cara a la temporada 2025. El entrenador español regresa al fútbol profesional colombiano después de haber dirigido previamente a clubes como Envigado Fútbol Club e Independiente Medellín.

Rescalvo asume el cargo tras su paso por el club boliviano The Strongest, donde tuvo un desempeño destacado. En sus redes sociales, el técnico se despidió del equipo boliviano con estas palabras: “Finaliza un año extraordinariamente intenso y lleno de emociones. Tras esta segunda etapa al frente del club he decidido poner punto y final en busca de nuevos retos. Un subcampeonato de liga y la mejor campaña en Copa Libertadores en 116 años de historia me llenan de satisfacción”.

Ismael Rescalvo Foto: AFP

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del Deportes Tolima, donde compartieron un video para presentar al nuevo estratega junto con un mensaje cargado de esperanza: “🤝 Que su experiencia y liderazgo nos guíen hacia el éxito. ¡Vamos por todo en este nuevo camino!”.

La llegada de Rescalvo también coincide con la salida de David González, quien recientemente fue confirmado como nuevo entrenador de Millonarios. Deportes Tolima apuesta ahora por la experiencia del español para afrontar los desafíos de la próxima temporada.