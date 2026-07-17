Dimayor implementará nuevas reglas arbitrales en todos sus torneos: estos son los cambios

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la implementación de las nuevas modificaciones al reglamento arbitral aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) para la temporada 2026-2027. Las medidas comenzarán a regir desde el inicio de las competencias del segundo semestre de 2026 en el fútbol profesional colombiano.

La decisión fue adoptada tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que definió los lineamientos para que los equipos arbitrales apliquen de manera uniforme las nuevas Reglas de Juego en todos los torneos organizados por la Dimayor.

Con estos cambios, asegura la entidad, se busca fortalecer la transparencia en el arbitraje, unificar la interpretación del reglamento, aumentar el tiempo efectivo de juego y garantizar un mayor dinamismo en los partidos de la Liga Betplay, el Torneo Betplay, la Copa Betplay y la Liga Femenina.

Cambios en las sustituciones: habrá límite de 10 segundos

Uno de los cambios más relevantes será el nuevo procedimiento para las sustituciones. A partir de ahora, el futbolista reemplazado deberá abandonar el terreno de juego por el punto más cercano o hacerlo en un plazo máximo de 10 segundos.



El árbitro controlará el tiempo contando mentalmente los primeros cinco segundos y señalando con la mano la cuenta regresiva de los cinco restantes. Si el jugador incumple el límite, el sustituto no podrá ingresar hasta que transcurra un minuto y el juego vuelva a detenerse.

Jugadores lesionados deberán permanecer un minuto fuera del campo

Otra modificación importante establece que, cuando el árbitro detenga el partido para permitir la atención médica de un futbolista, este deberá abandonar el terreno de juego y permanecer un minuto fuera antes de recibir autorización para regresar.

La medida no aplicará en casos excepcionales ya contemplados en el reglamento, como lesiones del arquero, choques entre compañeros, infracciones sancionadas con tarjeta amarilla o roja y cuando el jugador lesionado sea el encargado de ejecutar un penal.

Publicidad

La IFAB también fijó un límite de cinco segundos para ejecutar los saques de banda y los saques de meta una vez el jugador esté en condiciones de realizar la reanudación del juego.

Si un futbolista retrasa deliberadamente el saque de banda, el lanzamiento pasará a ser ejecutado por otro compañero. En el caso del saque de meta, el retraso provocará la concesión de un tiro de esquina para el equipo rival. Además, las conductas reiterativas podrán ser sancionadas disciplinariamente.

El VAR ampliará su margen de intervención

El sistema de Videoarbitraje (VAR) contará con nuevas facultades para intervenir en decisiones que antes no podía revisar. Entre ellas estarán los saques de esquina concedidos de manera claramente errónea, las expulsiones originadas por una segunda tarjeta amarilla incorrecta y los casos de confusión en la identidad del jugador amonestado o expulsado.

Publicidad

En los saques de esquina, el VAR podrá corregir la decisión únicamente si el balón aún no ha sido puesto en juego. Una vez ejecutado el cobro, la revisión ya no será posible, incluso si existe evidencia clara del error arbitral.

La nueva normativa elimina el concepto de "joyería" y lo reemplaza por el de "accesorios". Los jugadores podrán utilizarlos siempre que no representen un riesgo y estén cubiertos de forma segura, aunque el árbitro conservará la potestad de prohibir aquellos que considere peligrosos.

Asimismo, se modificó la aplicación de la ventaja. Ahora el árbitro podrá permitir que continúe el juego cuando el equipo rival obtenga un beneficio inmediato tras una reanudación ejecutada de manera incorrecta, evitando detener una jugada prometedora.

La IFAB también ajustó el criterio disciplinario para las faltas tácticas. Si el árbitro aplica la ventaja y la jugada termina en gol, el infractor ya no recibirá tarjeta amarilla por cortar un ataque prometedor ni sanción por impedir una oportunidad manifiesta de gol.

La excepción seguirá siendo para acciones temerarias o de juego brusco grave, que mantendrán su correspondiente sanción disciplinaria independientemente del resultado de la jugada.

Nuevas reglas para penales y doble toque involuntario

En los tiros penales, si el ejecutor golpea accidentalmente el balón con ambos pies o este rebota involuntariamente en su pierna de apoyo antes de ingresar al arco, el cobro deberá repetirse.

Si el balón no entra al arco, se concederá un tiro libre indirecto para el equipo defensor durante el tiempo reglamentario, mientras que en las tandas de penales el cobro será registrado como fallado.

Publicidad

Entre las novedades más llamativas figura la creación de dos nuevas causales de tarjeta roja directa. La primera sancionará a los jugadores que cubran su boca para ocultar insultos, comentarios discriminatorios o expresiones ofensivas dirigidas a un rival.

La segunda castigará a los futbolistas, entrenadores u oficiales que abandonen el terreno de juego o induzcan a otros a hacerlo como señal de protesta contra decisiones arbitrales o revisiones del VAR. Si un equipo queda con menos de siete jugadores por esta situación, perderá el partido de acuerdo con el reglamento de la competición.

Tres medidas no se aplicarán en el fútbol colombiano

Aunque la Dimayor adoptó la mayoría de las modificaciones aprobadas por la IFAB, confirmó que tres novedades no entrarán en vigencia en las competiciones del fútbol colombiano.

Publicidad

Las medidas que no serán implementadas son el uso de cámaras corporales para los árbitros, el fuera de juego semiautomático y el cooling break, que únicamente podrá ser autorizado por el árbitro cuando las condiciones climáticas así lo requieran.

La Dimayor confirmó que todas estas modificaciones comenzarán a aplicarse desde el inicio de la Liga Betplay II-2026, el Torneo Betplay II-2026, la Copa Betplay 2026 a partir de la Fase 1B y la Liga Femenina Betplay 2026 desde la fase de cuadrangulares.

La entidad también anunció que adelantará jornadas de divulgación y acompañamiento para que clubes, entrenadores, jugadores y demás integrantes del fútbol profesional colombiano conozcan el alcance de las nuevas normas arbitrales y su correcta aplicación.