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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿Dónde comprar abonos de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-II? Estos son los precios

¿Dónde comprar abonos de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-II? Estos son los precios

El cuadro embajador sacó a la venta sus abonos para el segundo semestre. Conozca los precios, localidades y cómo comprar online.

Hinchas de Millonarios.jpg
Foto: Millonarios
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 14 de jul, 2026

A falta de menos de 15 días para que regrese la Liga BetPlay, Millonarios dio a conocer su plan de abonos para el segundo semestre del 2026. El cuadro embajador dio la lista de precios y una serie de detalles que, en especial, van a tener los antiguos miembros si renuevan su lugar en El Campín.

De hecho, a través un comunicado, el club informó que los abonados antiguos tendrán desde el martes, 14 de julio de 2026, hasta 21 a medio día garantizado su puesto. A partir de ese momento se liberan los abonos que no fueron renovados, el abonado antiguo mantiene el precio del abono, pero no se garantiza la misma ubicación.

"A partir del martes 21 de julio de 2026, se liberan las sillas que no fueron renovadas por los abonados y saldrán a venta para el público general como abonos nuevos. La venta de abonos estará disponible hasta el día del primer partido que Millonarios oficie como local (25 de julio de 2026, Millonarios FC vs Atl. Bucaramanga)", explicaron.

Bandera con escudo de Millonarios
Bandera con escudo de Millonarios
Foto: AFP

Abonos Millonarios 2026: estos son los precios y localidades

  1. Tribuna Popular
    • Abonado antiguo (35%): $318.168
    • Abonado nuevo (10%): $440.540
    • AV Villas, Dale!, CAFAM (15%): $416.066
    • HED (20%): $391.591
    • Abono + HED nuevo: $528.267
  2. Oriental General Baja Norte
    • Abonado antiguo: $369.075
    • Abonado nuevo: $511.027
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $482.636
    • HED: $454.246
    • Abono + HED nuevo: $590.921
  3. Oriental General Baja Sur
    • Abonado antiguo: $369.075
    • Abonado nuevo: $511.027
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $482.636
    • HED: $454.246
    • Abono + HED nuevo: $590.921
  4. Oriental Central Alta
    • Abonado antiguo: $687.243
    • Abonado nuevo: $951.567
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $898.702
    • HED: $845.837
    • Abono + HED nuevo: $982.512
  5. Oriental Central Baja
    • Abonado antiguo: $509.069
    • Abonado nuevo: $704.864
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $665.705
    • HED: $626.546
    • Abono + HED nuevo: $763.221
  6. Oriental Alta Norte
    • Abonado antiguo: $528.159
    • Abonado nuevo: $731.297
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $690.669
    • HED: $650.041
    • Abono + HED nuevo: $786.717
  7. Oriental Alta Sur
    • Abonado antiguo: $528.159
    • Abonado nuevo: $731.297
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $690.669
    • HED: $650.041
    • Abono + HED nuevo: $786.717
  8. Oriental Preferencial Alta Norte
    • Abonado antiguo: $528.159
    • Abonado nuevo: $731.297
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $690.669
    • HED: $650.041
    • Abono + HED nuevo: $786.717
  9. Oriental Preferencial Alta Sur
    • Abonado antiguo: $528.159
    • Abonado nuevo: $731.297
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $690.669
    • HED: $650.041
    • Abono + HED nuevo: $786.717
  10. Occidental General Norte
    • Abonado antiguo: $687.243
    • Abonado nuevo: $951.567
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $898.702
    • HED: $845.837
    • Abono + HED nuevo: $982.512
  11. Occidental General Sur
    • Abonado antiguo: $687.243
    • Abonado nuevo: $951.567
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $898.702
    • HED: $845.837
    • Abono + HED nuevo: $982.512
  12. Occidental Central Baja
    • Abonado antiguo: $954.504
    • Abonado nuevo: $1.321.620
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $1.248.197
    • HED: $1.174.774
    • Abono + HED nuevo: $1.311.449
  13. Occidental Central Alta
    • Abonado antiguo: $954.504
    • Abonado nuevo: $1.321.620
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $1.248.197
    • HED: $1.174.774
    • Abono + HED nuevo: $1.311.449
  14. Occidental Preferencial Alta Norte
    • Abonado antiguo: $871.780
    • Abonado nuevo: $1.207.080
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $1.140.020
    • HED: $1.072.960
    • Abono + HED nuevo: $1.209.635
  15. Occidental Preferencial Alta Sur
    • Abonado antiguo: $871.780
    • Abonado nuevo: $1.207.080
    • AV Villas, Dale!, CAFAM: $1.140.020
    • HED: $1.072.960
    • Abono + HED nuevo: $1.209.635
  16. Millonarios vence a Nacional
    Millonarios vence a Nacional //
    Foto: X @MillosFCoficial

¿Dónde comprar abonos de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-II?

Los abonos para la Liga BetPlay 2026-II de Millonarios se pueden comprar únicamente a través de la plataforma oficial Entradas Millonarios. El club indicó que cada tipo de descuento (abonado antiguo, abonado nuevo, HED, AV Villas, Dale! y CAFAM) debe ingresar por su canal correspondiente dentro del sitio para acceder al beneficio.

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