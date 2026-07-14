¿Dónde comprar abonos de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-II? Estos son los precios

A falta de menos de 15 días para que regrese la Liga BetPlay, Millonarios dio a conocer su plan de abonos para el segundo semestre del 2026. El cuadro embajador dio la lista de precios y una serie de detalles que, en especial, van a tener los antiguos miembros si renuevan su lugar en El Campín.
De hecho, a través un comunicado, el club informó que los abonados antiguos tendrán desde el martes, 14 de julio de 2026, hasta 21 a medio día garantizado su puesto. A partir de ese momento se liberan los abonos que no fueron renovados, el abonado antiguo mantiene el precio del abono, pero no se garantiza la misma ubicación.
"A partir del martes 21 de julio de 2026, se liberan las sillas que no fueron renovadas por los abonados y saldrán a venta para el público general como abonos nuevos. La venta de abonos estará disponible hasta el día del primer partido que Millonarios oficie como local (25 de julio de 2026, Millonarios FC vs Atl. Bucaramanga)", explicaron.
Abonos Millonarios 2026: estos son los precios y localidades
- Tribuna Popular
- Abonado antiguo (35%): $318.168
- Abonado nuevo (10%): $440.540
- AV Villas, Dale!, CAFAM (15%): $416.066
- HED (20%): $391.591
- Abono + HED nuevo: $528.267
- Oriental General Baja Norte
- Abonado antiguo: $369.075
- Abonado nuevo: $511.027
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $482.636
- HED: $454.246
- Abono + HED nuevo: $590.921
- Oriental General Baja Sur
- Abonado antiguo: $369.075
- Abonado nuevo: $511.027
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $482.636
- HED: $454.246
- Abono + HED nuevo: $590.921
- Oriental Central Alta
- Abonado antiguo: $687.243
- Abonado nuevo: $951.567
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $898.702
- HED: $845.837
- Abono + HED nuevo: $982.512
- Oriental Central Baja
- Abonado antiguo: $509.069
- Abonado nuevo: $704.864
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $665.705
- HED: $626.546
- Abono + HED nuevo: $763.221
- Oriental Alta Norte
- Abonado antiguo: $528.159
- Abonado nuevo: $731.297
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $690.669
- HED: $650.041
- Abono + HED nuevo: $786.717
- Oriental Alta Sur
- Abonado antiguo: $528.159
- Abonado nuevo: $731.297
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $690.669
- HED: $650.041
- Abono + HED nuevo: $786.717
- Oriental Preferencial Alta Norte
- Abonado antiguo: $528.159
- Abonado nuevo: $731.297
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $690.669
- HED: $650.041
- Abono + HED nuevo: $786.717
- Oriental Preferencial Alta Sur
- Abonado antiguo: $528.159
- Abonado nuevo: $731.297
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $690.669
- HED: $650.041
- Abono + HED nuevo: $786.717
- Occidental General Norte
- Abonado antiguo: $687.243
- Abonado nuevo: $951.567
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $898.702
- HED: $845.837
- Abono + HED nuevo: $982.512
- Occidental General Sur
- Abonado antiguo: $687.243
- Abonado nuevo: $951.567
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $898.702
- HED: $845.837
- Abono + HED nuevo: $982.512
- Occidental Central Baja
- Abonado antiguo: $954.504
- Abonado nuevo: $1.321.620
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $1.248.197
- HED: $1.174.774
- Abono + HED nuevo: $1.311.449
- Occidental Central Alta
- Abonado antiguo: $954.504
- Abonado nuevo: $1.321.620
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $1.248.197
- HED: $1.174.774
- Abono + HED nuevo: $1.311.449
- Occidental Preferencial Alta Norte
- Abonado antiguo: $871.780
- Abonado nuevo: $1.207.080
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $1.140.020
- HED: $1.072.960
- Abono + HED nuevo: $1.209.635
- Occidental Preferencial Alta Sur
- Abonado antiguo: $871.780
- Abonado nuevo: $1.207.080
- AV Villas, Dale!, CAFAM: $1.140.020
- HED: $1.072.960
- Abono + HED nuevo: $1.209.635
¿Dónde comprar abonos de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-II?
Los abonos para la Liga BetPlay 2026-II de Millonarios se pueden comprar únicamente a través de la plataforma oficial Entradas Millonarios. El club indicó que cada tipo de descuento (abonado antiguo, abonado nuevo, HED, AV Villas, Dale! y CAFAM) debe ingresar por su canal correspondiente dentro del sitio para acceder al beneficio.