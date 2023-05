DT del Envigado por autogol de Banguera: "Lo están amenazando de una forma irracional"

El entrenador del Envigado, José Alberto Suárez, defendió en Blog Deportivo a su central Jhon Banguera por el autogol que marcó ante el Deportivo Pasto, en los últimos minutos, y que significó la derrota para el equipo 2-1.

“Envigado no eliminó a nadie, cada uno lo hizo por su actuación en el semestre, no hicieron la tarea. Respeten al chico, están sacando unos memes horrorosos. Vivimos en un país violento y no se puede generar más violencia”, dijo.

Vale recordar que el mismo futbolista de 19 años y sus familiares han recibido amenazas por lo ocurrido en el minuto 83, en la última fecha de la Liga BetPlay , por lo que el técnico recalcó que es una jugada que puede pasar en el fútbol y pidió que no haya suspicacias, porque el Envigado empezó ganando el partido y luego el arquero le atajó un penal al Pasto.

“Es complejo, porque no es solo Banguera, es la mamá, el papá y el hermano que empezaron a ser amenazados. Lo están amenazando de una forma irracional. Yo le dije que esté tranquilo, que no hay que leer las cosas, pero tampoco hay que aislarse porque esto es parte del juego y hay probabilidades de que esto pase”, añadió.

Asimismo, rechazó las versiones de que supuestamente querían amañar el partido, pues los goles en propia puerta pasan en varios partidos y las críticas, según Suárez, vienen por parte de personas que no han jugado este deporte.

“El inexperto se equivoca más que el experto. Entiendan que él es zurdo y llegó con el perfil de derecha, con la pelota adelante y él mirando al arco. La única opción que tenía era proteger el balón y que llegara el arquero, pero eso es cuestión de dos segundos”, agregó.

Con ese marcador, el Envigado terminó en la casilla 16 con 20 unidades y el Pasto en la octava posición con 29 puntos.

