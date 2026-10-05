Dudamel habló sobre cómo llevó al Deportivo Cali a la segunda posición de la liga

El Deportivo Cali atraviesa un gran momento en la Liga BetPlay y se ubica en la segunda posición después de una racha de cinco victorias consecutivas. El técnico Rafael Dudamel explicó en Blog Deportivo cuáles fueron las claves que permitieron al equipo superar un periodo de dificultad y sacar adelante una campaña que hoy lo tiene entre los protagonistas del campeonato.

Para el entrenador, la recuperación comenzó desde el trabajo interno y la capacidad del grupo para reconocer sus errores.

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“No hay una sola receta (...) Cuando tú haces consciente y aceptas esas falencias, pues te enfocas en trabajarlo, te enfocas en dedicártele mucho más y no le huyes a las responsabilidades”, explicó el entrenador.

Dudamel también resaltó la importancia de construir una relación cercana con los futbolistas, especialmente durante los momentos de mayor presión. Según el técnico, el vínculo humano permite que los jugadores entiendan las dificultades y asuman su responsabilidad sin buscar excusas.



“El vincularse con el jugador, el que te sientan humano, el que haya una relación profesional íntegra, te permite en esos momentos poder conversar con crudeza, con dureza, con el futbolista”, señaló.

Deportivo Cali. X: @DeportivoCaliCP

La experiencia dentro del campo para los momentos complejos

El estratega venezolano considera que el Cali cuenta actualmente con varios referentes capaces de sostener al equipo en los momentos complejos. Mencionó a jugadores como Pedro Gallese, José Moya, José Caldera, Gustavo Cuéllar, Avilés Hurtado, Nicolás Benedetti, Carlos Bacca y Juan Dinenno, a quienes calificó como futbolistas con experiencia y jerarquía.

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“Estos futbolistas realmente me han mostrado que tienen carácter, que tienen jerarquía”, afirmó Dudamel, quien añadió que para superar este tipo de situaciones se necesita “mucha valentía”.

En cuanto a los cambios futbolísticos, Dudamel explicó que la modificación de la línea de cinco a una defensa de cuatro fue una decisión que ya estaba contemplada. El técnico recordó que la línea de cinco había sido fundamental para darle estabilidad al equipo, especialmente cuando asumió en medio de la preocupación por la tabla del descenso, pero que la pretemporada ya había contemplado ambas alternativas.

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El próximo rival del conjunto azucarero será el Deportivo Pereira el sábado 10 de octubre a las 3:30 de la tarde.