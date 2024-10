Dura confesión de David Ospina sobre su regreso a Atlético Nacional; hinchas sorprendidos

A principios de temporada la ilusión de la hinchada de Atlético Nacional era inmensa. No por nada el presidente Sebastián Arango Botero y el director deportivo, Gustavo Fermani, se pusieron manos a la obra para construir un equipo competitivo y llegaron futbolistas como Alfredo Morelos, Edwin Cardona o David Ospina.

Pero este último ha tenido una temporada de altas y bajas con la camiseta verdolaga, tanto así que en diálogo con ‘ADN Verdolaga’, el podcast de Atlético Nacional y Betsson, David Ospina confesó que “no ha podido disfrutar esta nueva etapa”.

“Lamentablemente, no he podido regresar del todo hasta el momento, porque he tenido algunas lesiones y no he podido disfrutar como se debe. Sin embargo, nos estamos preparando para eso y el equipo está haciendo las cosas muy bien", dijo el golero verdolaga.

Palabras que sorprendieron a algunos hinchas de Atlético Nacional, pero que entendieron la “frustración” del portero por los pocos minutos que ha podido sumar en lo que, según él, es el club de su vida. Pues desde su debut y bicampeonato en 2007 esperó ser un pilar fundamental de la institución, no como ha sucedido en los últimos meses.

“Empieza desde mi papá. Él era hincha de Atlético Nacional y me empezó a llevar al estadio. Ver la emoción que se sentía en la tribuna, ver al equipo ganar, jugar bien. Desde ahí empieza el amor por el color verde”, dijo sobre su amor por la camiseta verdolaga.

Espera que pronto dicha situación mejore y pueda darle más al club en todo, no solo en lo deportivo. Sueña que en su regreso logren un título para celebrar por lo alto el regresar amor de niño, en cuanto a fútbol.

"Nacional siempre había estado en esa ilusión, en ese sueño de volver y terminar el poco tiempo que estuve, desde el 2005 hasta el 2008. Digamos que siempre estuvo en mi corazón y en ese pensamiento de regresar algún día”, puntualizó.