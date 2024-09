El error del fútbol colombiano que no permite que salgan nuevos goleadores

A lo largo de su historia, el fútbol colombiano ha sido cuna de grandes deportistas, pero, según Nelson Gallego, entrenador de delanteros, hay preocupación por unas posibles crisis de atacantes en el futuro del país en este deporte por una falencia en especial.

La gente no quiere entender a la gente no le interesa, no le importa (…) Me pasó a mí como jugador de fútbol, cuando uno tiene 15 y 16 años, generalmente cuando uno es de pierna derecha, la pierna izquierda la mueve muy poquito. Entonces uno patea siempre con la pierna derecha y la gente solamente dice ‘Ah, usted no patee bien con la izquierda’. Uno se queda así y sigue toda la vida así toda la vida sigue así. Nunca va a aprender porque como nunca practicó, como nunca hay quien lo entrene, ni quien le diga (…) Si tiene solamente una, una sola situación que no tiene pierna izquierda, casi siempre los lugares no saben cómo le pega bien a la pelota, ni pegarle con curvas a la pelota ni nada de eso”, dijo en diálogo con Blog Deportivo.

Asimismo, dijo que estaría cerca de una crisis de jugadores por el tema de la formación que hay detrás de los entrenamientos, que, ahora, afectan. Según él, se pierden habilidad que hacen a un delantero algo diferencial.

“Es que los jugadores, desde muy niños deberán aprender, apenas perfilarse, que dominen bien la pierna izquierda y la pierna derecha. Que sepan cómo se cabecea, que sepan cómo se para la pelota con ese tipo, con ese poquito de información seguramente van a ser jugadores”, dijo como una posible solución.

Publicidad

Lo mismo pasa en el fútbol femenino, pero la falta de apoyo que tiene y que se ve reflejado en tandas decisivas como en el Mundial Sub-20 donde patean mal, pero es el poco trabajo de definición el que genera esto y más por esa ausencia de trabajo duro que tienen por la infraestructura actual de la liga.