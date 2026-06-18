Él es Víctor Marulanda, el director deportivo que regresa a Atlético Nacional

Los resultados de Atlético Nacional en el primer semestre de 2026 fueron suficientes para que desde la directiva se tomaran decisiones urgentes, no solo la salida del técnico Diego Arias, sino el fin de la relación con el argentino Gustavo Fermani en la Dirección Deportiva del equipo al no cumplirse los objetivos deportivos.

"El club reconoce y agradece su labor al frente de la Dirección Deportiva. Bajo su liderazgo, 13 jugadores juveniles debutaron en el equipo profesional y, de las cinco finales disputadas, se obtuvieron cuatro títulos: dos Copas Colombia, una Liga Colombiana y una Superliga", indicaron.

Pero la noticia trajo de regreso a un viejo conocido de la casa: Víctor Marulanda, quien regresa a la Dirección Deportiva del cuadro verdolaga con el objetivo de llevar nuevamente al equipo a una senda de triunfos, en donde trabajará de la mano del presidente Sebastián Arango, quien seguirá a la cabeza del proyecto deportivo.

"Víctor, quien ya hace parte de la exitosa historia verdolaga, regresa a la institución para acompañar los procesos deportivos desde una visión estratégica, integrándose al trabajo que el Club viene desarrollando en la consolidación de su proyecto institucional. Desde esta posición, contribuirá al fortalecimiento de la estructura deportiva y al cumplimiento de los objetivos trazados para la presente y próximas temporadas", dijeron.



Víctor Marulanda, gerente deportivo de Atlético Nacional / Foto: www.atlnacional.com.co

¿Quién es Víctor Marulanda, el director deportivo de Atlético Nacional?

A sus 55 años, ha dedicado la mayor parte de su vida a este club, no solo en la parte administrativa, sino como futbolista. Debutó en 1989 en el equipo como futbolista, en donde no se volvió importante hasta la década de los 90s en donde se hizo parte de la titular en donde conquistaría la Copa Interamericana y Merconorte, además de varias ligas locales.

Años después fue presidente del equipo y, tiempo después, llegó a la Dirección Deportiva en donde estuvo varios años y lideró el proyecto que conquistó la Copa Libertadores 2016, llevando al club a la gloría en su gestión de marca y en mercados de fichajes con nombres como Macnelly Torres, Dayro Moreno, Franco Armani, Alexander Mejía, Miguel Ángel Borja, Jefferson Duque, Dorlan Pabón, Edwin Cardona y muchos más.