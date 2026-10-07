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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / El problema que le impide a Atlético Nacional tener su estadio propio en Medellín

El problema que le impide a Atlético Nacional tener su estadio propio en Medellín

La OAL siempre ha tenido entre sus planes que el equipo tenga su estadio propio y se ha mirado la posibilidad, pero hay un problema que impide que esto avance.

Atlético Nacional y sus hinchas de fondo.jpg
Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Por la realización del EDC Colombia en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín, tanto Atlético Nacional como el DIM se han visto afectados en su calendario de partidos y esto ha preocupado a ambas instituciones, en especial porque podrían venirse más eventos en el futuro, algo que también ha venido sucediendo en Bogotá y El Campín.

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Ante esto, el cuadro verdolaga ha buscado alternativas para poder cumplir con su calendario con ayuda de otros escenarios y de la propia Dimayor que ha permitido aplazar partidos o mover algunas fechas para cumplir con todo. Sin embargo, la periodista Pilar Velásquez reveló que desde el club se ha planteado algo que los hinchas quieren hace mucho tiempo: tener su propio estadio.

Atlético Nacional venció al Junior.jpg
Atlético Nacional venció al Junior //
Foto: X @nacionaloficial

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¿Atlético Nacional plantea tener estadio propio?

De acuerdo con ella, el club se ha planteado la posibilidad no ahora, sino desde años atrás, incluso se han revisado proyectos para llevarlo adelante. Nacional sí quiere un estadio propio, pero algo difícil en el corto plazo, pese que esto le ha traído problemas en el físico y el cumplimiento del calendario.

“Los han mirado. Incluso, me contaron que estuvieron en Estados Unidos mirando unos. Más allá de considerarlo, han mirado proyectos, del dicho al trecho hay mucho trecho. No es solo mirarlo, es invertir y decir que lo puede hacer. Yo traigo la información y cumplo con eso”, puntualizó.

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¿Qué impide a Atlético Nacional tener su propio estadio?

Si bien desde el club no han hablado a profundidad del tema, pese que el presidente Sebastián Arango sí ha dicho que les encantaría hacerlo, un estadio no es un tema fácil de llevar a cabo por la logística que hay detrás de eso.

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El principal problema es dónde podrían construirse y aunque la fácil sería Guarne, el sitio debe incentivar a que el hincha vaya seguido, debe brindar más soluciones que problemas, por eso, la ubicación de dónde siempre ha sido el pero del verdolaga de hacer su propio recinto.

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