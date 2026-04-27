"El sueño es que nos alcance para los dos objetivos": Sebastián Botero, técnico interino del DIM

Sebastián Botero, técnico interino de Independiente Medellín, fijó el horizonte competitivo del equipo tras la victoria ante Fortaleza: “El sueño es que nos alcance para los dos objetivos”. En entrevista con Blu Radio, el entrenador dejó claro que, pese al desgaste físico y la presión en la tabla, el DIM mantiene intacta su ambición deportiva en la recta final.

El DT antioqueño contextualizó el momento del club, marcado por la necesidad de ingresar al grupo de los ocho. De manera directa, advirtió que el entorno exige resultados inmediatos: “Hay un montón de cosas en juego donde la institución y la gente desea que suceda estar en el grupo de los ocho”. Así, el Medellín encara un cierre de fase regular con alta exigencia competitiva.

En cuanto al estado del plantel, Botero reconoció el impacto del calendario en el rendimiento físico. “Tenemos muy buen plantel, aunque no es un secreto que estamos muy fatigados”, afirmó, señalando que la recuperación será clave en la planificación. De forma indirecta, dejó entrever que la rotación y el cuidado de cargas serán determinantes para sostener el nivel.

Desde lo anímico, el entrenador ha priorizado la cohesión interna tras asumir en un contexto adverso. “La intención ha sido unir al grupo en torno a los objetivos”, explicó, destacando el manejo emocional como eje de su gestión. En ese sentido, su trabajo ha estado enfocado en estabilizar al equipo sin alterar su estructura base.



En el análisis del partido ante Fortaleza, Botero valoró la lectura táctica y la disciplina defensiva del equipo. “No quisimos tomar riesgos excesivos, con el balón generan mucho en ataque”, comentó, resaltando la capacidad del DIM para competir en un duelo de alta complejidad. Además, subrayó la resiliencia del grupo para sostener el plan de juego.

El técnico también reconoció la herencia recibida del proceso anterior, al que calificó como sólido. De manera directa, señaló que encontró un equipo con bases bien establecidas: “El cuerpo técnico dejó un legado muy grande”. Esto, según explicó, le permitió enfocar su trabajo en ajustes puntuales más que en transformaciones profundas.

Finalmente, Botero se refirió a la relación con la hinchada, condicionada por los resultados recientes. “La gente volverá a conectar en función de que el equipo vuelva a ganar”, sostuvo, enfatizando que la prioridad es competir con eficacia. Con ese panorama, el DIM apuesta por sostener su rendimiento y mantener vivo el objetivo doble en el tramo decisivo de la temporada.