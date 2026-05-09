EN VIVO | Inter Bogotá recibe a Nacional en un duelo clave por la Liga

Este sábado 9 de mayo se programaron varios partidos de la Liga Betplay que están disputando los play-offs. Sobre las 4:00 p. m. se enfrentarán Internacional de Bogotá contra Atlético Nacional en el estadio de Techo en la capital del país.
Ambos equipos protagonizan la ida de los cuartos de final de la Liga. El cuadro bogotano busca aprovechar el ser local para tener ventaja frente al verdolaga.
Por su parte, Nacional, que es líder absoluto del campeonato, tiene como objetivo mantenerse a la cabeza buscando un resultado favorable como visitante y tomar ventaja frente a otros equipos que lo siguen de cerca.
El Internacional de Bogotá quería disputar su encuentro en el estadio El Campín, pero el Distrito indicó que no era posible, debido a la coyuntura del Día de la Madre, por lo que el evento requiere un cuerpo policial mayor.
EN VIVO de Inter Bogotá vs. Nacional
Siga el en vivo del partido entre Inter Bogotá y Nacional por la transmisión del equipo deportivo de Blu Radio a través del YouTube:
Convocados para el partido entre Inter Bogotá vs. Nacional
Estos son los jugadores convocados que se enfrentarán este sábado en el estadio de Techo en la capital del país:
Atlético Nacional
- Arqueros
Ospina
Castillo
- Defensas
16. Tesillo
4. Haydar
28. García
6. Román
20. Casco
33. Velásquez
- Volantes
14. Marín
80. Zapata
21. Campuzano
8. Uribe
10. Cardona
13. Rodríguez
19. Rengifo
- Delanteros
24. Rosa
18. Bello
29. Sarmiento
17. Arango
9. Morelos
Internacional de Bogotá
- Arqueros
Wuilker Faríñez
Ignacio Carrasco
Simón Zapata
- Defensas
Mateo Rodas
Agustín Irazoque
Carlos Vivas
Kalazán Suárez
Joan Castro
Yulián Gómez
Miguel Amaya
- Volantes
Larry Vásquez
Dannovi Quiñones
Samir Mayo
Facundo Boné
Johan Caballero
Rubén Manjarrés
- Atacantes
Juan Valencia
Fabricio Sanguinetti
Ian Poveda
Kevin Parra
Yeider García