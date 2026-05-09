EN VIVO | Inter Bogotá recibe a Nacional en un duelo clave por la Liga

Este sábado 9 de mayo se programaron varios partidos de la Liga Betplay que están disputando los play-offs. Sobre las 4:00 p. m. se enfrentarán Internacional de Bogotá contra Atlético Nacional en el estadio de Techo en la capital del país.

Ambos equipos protagonizan la ida de los cuartos de final de la Liga. El cuadro bogotano busca aprovechar el ser local para tener ventaja frente al verdolaga.

Por su parte, Nacional, que es líder absoluto del campeonato, tiene como objetivo mantenerse a la cabeza buscando un resultado favorable como visitante y tomar ventaja frente a otros equipos que lo siguen de cerca.

El Internacional de Bogotá quería disputar su encuentro en el estadio El Campín, pero el Distrito indicó que no era posible, debido a la coyuntura del Día de la Madre, por lo que el evento requiere un cuerpo policial mayor.



EN VIVO de Inter Bogotá vs. Nacional

Siga el en vivo del partido entre Inter Bogotá y Nacional por la transmisión del equipo deportivo de Blu Radio a través del YouTube:



Convocados para el partido entre Inter Bogotá vs. Nacional

Estos son los jugadores convocados que se enfrentarán este sábado en el estadio de Techo en la capital del país:



Atlético Nacional

Arqueros

Ospina

Castillo



Ospina Castillo Defensas

16. Tesillo

4. Haydar

28. García

6. Román

20. Casco

33. Velásquez



16. Tesillo 4. Haydar 28. García 6. Román 20. Casco 33. Velásquez Volantes

14. Marín

80. Zapata

21. Campuzano

8. Uribe

10. Cardona

13. Rodríguez

19. Rengifo



14. Marín 80. Zapata 21. Campuzano 8. Uribe 10. Cardona 13. Rodríguez 19. Rengifo Delanteros

24. Rosa

18. Bello

29. Sarmiento

17. Arango

9. Morelos

Internacional de Bogotá