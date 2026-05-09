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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / EN VIVO | Inter Bogotá recibe a Nacional en un duelo clave por la Liga

EN VIVO | Inter Bogotá recibe a Nacional en un duelo clave por la Liga

Sobre las 4:00 p. m. se enfrentarán Internacional de Bogotá contra Atlético Nacional en el estadio de Techo en la capital del país.

Inter Bogotá vs. Nacional.jpg
Inter Bogotá vs. Nacional.
Foto: archivo, Blu Radio.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 9 de may, 2026

Este sábado 9 de mayo se programaron varios partidos de la Liga Betplay que están disputando los play-offs. Sobre las 4:00 p. m. se enfrentarán Internacional de Bogotá contra Atlético Nacional en el estadio de Techo en la capital del país.

Ambos equipos protagonizan la ida de los cuartos de final de la Liga. El cuadro bogotano busca aprovechar el ser local para tener ventaja frente al verdolaga.

Por su parte, Nacional, que es líder absoluto del campeonato, tiene como objetivo mantenerse a la cabeza buscando un resultado favorable como visitante y tomar ventaja frente a otros equipos que lo siguen de cerca.

El Internacional de Bogotá quería disputar su encuentro en el estadio El Campín, pero el Distrito indicó que no era posible, debido a la coyuntura del Día de la Madre, por lo que el evento requiere un cuerpo policial mayor.

EN VIVO de Inter Bogotá vs. Nacional

Siga el en vivo del partido entre Inter Bogotá y Nacional por la transmisión del equipo deportivo de Blu Radio a través del YouTube:

Convocados para el partido entre Inter Bogotá vs. Nacional

Estos son los jugadores convocados que se enfrentarán este sábado en el estadio de Techo en la capital del país:

Atlético Nacional

  • Arqueros
    Ospina
    Castillo
  • Defensas
    16. Tesillo
    4. Haydar
    28. García
    6. Román
    20. Casco
    33. Velásquez
  • Volantes
    14. Marín
    80. Zapata
    21. Campuzano
    8. Uribe
    10. Cardona
    13. Rodríguez
    19. Rengifo
  • Delanteros
    24. Rosa
    18. Bello
    29. Sarmiento
    17. Arango
    9. Morelos

Internacional de Bogotá

  • Arqueros
    Wuilker Faríñez
    Ignacio Carrasco
    Simón Zapata
  • Defensas
    Mateo Rodas
    Agustín Irazoque
    Carlos Vivas
    Kalazán Suárez
    Joan Castro
    Yulián Gómez
    Miguel Amaya
  • Volantes
    Larry Vásquez
    Dannovi Quiñones
    Samir Mayo
    Facundo Boné
    Johan Caballero
    Rubén Manjarrés
  • Atacantes
    Juan Valencia
    Fabricio Sanguinetti
    Ian Poveda
    Kevin Parra
    Yeider García
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