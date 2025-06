EN VIVO | Millonarios vs. Once Caldas: online y gratis los cuadrangulares de Liga BetPlay

Día crucial en Bogotá para Millonarios, que recibirá en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Once Caldas por la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Partido que será importante para avanzar al objetivo de la estrella de mitad de año del fútbol profesional colombiano.

Hasta el momento, los cuadrangulares se han dado bien para el cuadro embajador y una victoria ante Once Caldas lo acercaría más a esa posibilidad de disputar la gran final del fútbol colombiano. Pero los dirigidos por Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera querrán dañarles la fiesta a los embajadores en la capital del país.

"La intensidad de los partidos de cuadrangulares y los pocos días de recuperación nos obliga cómo están los jugadores, cómo terminan los partidos, cómo están al siguiente día, al segundo día. Tenemos la confianza con Radamel de llevarlo hasta el final, no vamos a exponerlo a lesiones, y no solo con Radamel, con todos", dijo el técnico albiazul.

Millonarios Foto: X

Vea aquí EN VIVO, online y gratis el Millonarios vs. Once Caldas

A las 8:20 de la noche de este miércoles, 11 de junio, rodará la pelota en el Nemesio Camacho El Campín en ese choque entre Millonarios y Once Caldas. Este duelo lo podrán disfrutar los hinchas de ambos clubes gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que llevará la señal en radio y a través del canal de YouTube.

Apuestas Millonarios vs. Once Caldas



Victoria de Millonarios: cuota paga 1.57.

cuota paga 1.57. Empate: cuota paga 3.55.

cuota paga 3.55. Victoria de Once Caldas: cuota paga 5.6.

Posibles alineaciones de este partido