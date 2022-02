"Es un saludo a la bandera": abogado Jairo Rubio sobre garantías que presentó Dimayor ante la SIC

Jairo Rubio, exsuperintendente de Industria y Comercio y actual apoderado de los jugadores que entablaron una denuncia a 16 clubes del fútbol colombiano por conductas antideportivas, contó en Blog Deportivo en qué va ese proceso en la SIC.

Vale recordar que la Superintendencia abrió investigación por una de las tres conductas que se denunció por las conductas antideportivas y por la que la Dimayor ofreció un plan de garantías para evitar que eso vuelva a ocurrir con la creación de comisiones internas.

“Nosotros hace unos días nos pronunciamos sobre las mismas y le dijimos al superintendente que no las aceptara, que siguiera con la investigación porque esas garantías no cumplían con un criterio de la ley y es que no son suficientes para que se termine de forma anticipada la investigación (…) Esas garantías, con el mayor respeto, es un saludo a la bandera”, añadió.

El abogado también indicó que los equipos de fútbol y la Dimayor no han tendido voluntad para negociar con los jugadores.

“Para nosotros lo más importante no es que sancionen a los equipos, sino que el fútbol colombiano quede libre de cualquier distorsión en materia de competencia”, recalcó.

Además, enfatizó que no tiene sentido que a los jugadores se les cierre el mercado en el país por la disputa de dos clubes, que afectan la libre competencia.