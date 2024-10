Este sería el argumento de Atlético Nacional para apelar la sanción de Dimayor

Crece la polémica en el fútbol profesional colombia tras la última resolución de Dimayor sobre los desmanes en el estadio Atanasio Girardot, los cuales ocurrieron el pasado 26 de septiembre, entre hinchas de Atlético Nacional y Junior, pues el ente le dio los tres puntos al cuadro tiburón.

Pese que Blu Radio contactó el cuadro paisa para saber si apelarían o no la sanción, no hubo respuesta. Sin embargo, confirmaron que el presidente Sebastián Arango Botero atenderá medios de comunicación este jueves, 3 de octubre, para hablar sobre este tema y se habla de un posible anuncio de lo que se hará en torno a esta decisión del ente deportivo, pues no se encuentran de acuerdo con la decisión e irán hasta las últimas instancias para revertir la decisión.

¿Cuál podría ser el argumento para apelar la sanción?

De acuerdo con el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, Atlético Nacional tendrá la posibilidad de disponer a un recurso de reposición buscando una nueva evaluación sobre el caso, en especial sobre lo que considere inconsistencias en la determinación de la resolución. Asimismo, el mismo código le abre la puerta al cuadro verdolaga la posibilidad de llevar la situación a manos del TAS y la FIFA, si no encuentra solución a nivel local, según explicó 365Scores.

Sebastián Arango Botero, nuevo presidente de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

La defensa que presentó el club ante Dimayor

Ante el ente, la directiva paisa argumentó que el problema comenzó por parte de la hincha visitante que atacó a familias en el Atanasio Girardot. Asimismo, aclaró que no depende del club la separación de hinchas y la forma en que se lleve dicha seguridad, solo determinan el número de oficiales en el compromiso lo cual cumplió con la presencia de miembros del UNDMO, el antiguo Esmad.

“Como lo expondremos en el siguiente capítulo y como quedó demostrado en el Acta del PMU y los informes de oficiales, todos los actos ocurridos derivaron de la acción inicial de la hinchada visitante. Por lo tanto, otorgar puntos al club visitante, sobre quienes sus hinchas al ver un marcador adverso de 2-0 decidieron iniciar actos vandálicos, para así favorecer a su club, implicaría un precedente sumamente riesgoso y peligroso para el futbol colombiano. ¿Se debe premiar a los violentos para que su club gane un partido en el escritorio? Creemos que la respuesta más sensata es que no. Por lo tanto, clamamos ante el CDC para que la decisión sea tomada basados no solamente en la normatividad deportiva, la jurisprudencia allegada, sino también en el sentido común que deberá prevalecer para evitar favorecer a quien incumplió con la normatividad deportiva”, expresaron.

Riñas en el Atanasio Girardot Foto: X @Draco_Herrera