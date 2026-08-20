Esto logró el partido benéfico de Atlético Nacional para damnificado por terremoto

La ayuda por Colombia no termina y, aún, se necesita de mucho apoyo en la reconstrucción de las zonas afectas por el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto; por eso, en la noche de este miércoles, 19 de agosto, se llevó a cabo un partido benéfico en el estadio Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Once Caldas para recaudar fondos en pro a los damnificados de esta emergencia.

Pese que el resultado terminó en 2-2, el club celebró como victoria lo que se logró reunir para ayudar a las víctimas de este terremoto. En total, según datos oficiales, fueron más de 18.000 hinchas se unieron y pagaron su boleta para ayudar, además que en lo puntos de acopio en el estadio se logró reunir 11,9 toneladas de parte de hinchas que llevaron suministros para ayudar.

Foto: Atlético Nacional

“Más de 18 mil personas se unieron a esta jornada de solidaridad durante el partido benéfico entre Atlético Nacional y Once Caldas, un encuentro que permitió recaudar 11,9 toneladas de alimentos y elementos de primera necesidad para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El estadio Atanasio Girardot fue escenario de una jornada en la que el fútbol se convirtió en un punto de encuentro para ayudar a quienes hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia”, indicaron en un comunicado.

Pese que no hay consolidad de la cifra exacta que se reunió en la taquilla, pues, desde el club aclararon que muchos hinchas compraron su boleta para ayudar y no fueron al estadio, se sabe que fue una cifra alta parecida a lo que se logra en algunos casos en duelo normal de Liga, por ende, será una millonada para ayudar a miles de familias afectadas por este terremoto.



“Atlético Nacional agradece a todas las personas que hicieron parte de esta iniciativa, así como a los hinchas, aliados y organizaciones que se sumaron a esta jornada y contribuyeron a llevar ayuda a las comunidades afectadas”, añadieron.