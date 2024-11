Esto necesita Atlético Nacional para quedarse con el punto invisible en Liga BetPlay

Llega la recta final de la Liga BetPlay 2024 con la llegada de los cuadrangulares finales, pero antes se definirá el todos contra todos para saber quiénes se quedan con el punto invisible, quiénes descienden y quiénes serán los ocho equipo que busquen la estrella de Navidad del fútbol profesional colombiano.

Independiente Santa Fe, América de Cali, Millonarios, Atlético Nacional y Deportes Tolima tienen la posibilidad de quedarse con el punto invisible para los cuadrangulares finales, pero no será fácil por los rivales que tendrán que enfrentar en la última fecha del todos contra todos. Por su parte, el equipo verdolaga será el que más "difícil" lo tenga.

Esto necesita Atlético Nacional para quedarse con el punto invisible

El cuadro verdolaga visitará Ibagué para enfrentarse al Deportes Tolima. Por supuesto, si quiere el punto invivible deberá vencer al cuadro pijao en el Manuel Murillo Toro de la capital musical colombiana. Pero no depende de sí mismo, pues, aunque gane, si otros resultados no se dan no estará cerca de lograrlo.

Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Por eso, necesitará que Santa Fe y Jaguares empaten, o pierdan los capitalinos; América empate o pierda contra Once Caldas y que Millonarios pierda contra Boyacá Chicó en Tunja. ¿Por qué? Si empatan los rojos y gana el verdolaga, los paisas subirían hasta la 2 posición y por diferencia de gol podrían superarlos, pero tendría que perder Millonarios para no dañarle ese objetivo. El escenario ideal es que todos los mencionados perdieran y así alcanzar la primera casilla con 35 unidades.

Publicidad

"Tranquilidad" en Atlético Nacional

En rueda de prensa, Juárez y Edwin Cardona aseguraron que el proceso va por el camino correcto y se encuentran emocionado de la posibilidad de disputar dos títulos en el semestre, pero que "es normal" para una institución para Nacional. "Pienso que hicimos un gran partido (...) El foco mío es entregar el máximo para aportar, si puedo marcar o asistir excelente, pero lo importante es poner el granito de arena.