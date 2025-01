Ex Atlético Nacional, campeón de Libertadores, es jugador libre, ¿volverá al club paisa?

El futbolista colombiano Matheus Uribe , de 33 años, y que disfruta de un periodo de vacaciones en Medellín, es oficialmente agente libre tras finalizar su vínculo contractual con el club Al Sadd de Arabia Saudita.

Según informó el equipo árabe este sábado 4 de enero, ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato de manera mutua, poniendo fin a una relación que comenzó en 2023, luego de la salida del jugador del Porto de Portugal.

“El Club Al Sadd anuncia oficialmente que ha llegado a un acuerdo con el jugador colombiano Matheus Uribe para poner fin de mutuo acuerdo a la relación entre ambas partes”, señaló el comunicado oficial emitido por el equipo.

Además, el club expresó sus mejores deseos para el futuro profesional del volante, quien disputó un total de 33 partidos en dos temporadas con la camiseta del Al Sadd, logrando anotar tres goles durante su paso por el fútbol árabe.

De acuerdo con versiones de prensa, Uribe estaría considerando regresar al Atlético Nacional, equipo en el que vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera.

Este posible retorno al club colombiano, en el que militó entre 2016 y 2017, implicaría un sacrificio económico significativo, ya que, según el periodista Felipe Sierra, el salario que percibía en Al Sadd superaba incluso los ingresos actuales de Luis Díaz en el Liverpool de Inglaterra.

El interés de Uribe por volver al equipo de Medellín se relaciona con su vínculo emocional con el club, donde fue parte fundamental de los títulos de la Copa Libertadores 2016, la Recopa Sudamericana 2017 y la Liga Colombiana 1 2017.

Mateus Uribe / Foto AFP

Sin embargo, aún no se ha confirmado si el actual campeón del fútbol colombiano tiene intenciones de ficharlo nuevamente.

Otra opción que podría estar sobre la mesa para el mediocampista es un posible regreso al fútbol mexicano. Uribe ya tuvo un paso exitoso por la Liga MX como jugador del América de México, donde se consolidó como una figura clave antes de dar el salto al fútbol europeo con el Porto.

Aunque no se han revelado detalles concretos sobre ofertas de equipos mexicanos, esta liga podría representar un destino atractivo para el jugador, tanto en términos deportivos como económicos.

Uribe, quien sigue siendo parte del proceso de la Selección Colombia en las eliminatorias mundialistas, se encuentra en un momento crucial de su carrera. Su experiencia internacional, que incluye etapas en Portugal, México y Arabia Saudita, lo posiciona como un jugador con amplio recorrido.

El anuncio de su salida de Al Sadd marca el cierre de un capítulo que, aunque breve, estuvo caracterizado por la estabilidad en términos de participación en el equipo. No obstante, su rendimiento goleador fue discreto, con solo tres anotaciones en dos años.