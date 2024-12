Figura de Nacional envió contundente mensaje: "No quisieron ofrecerme lo poco que pedí"

El delantero Marino Hinestroza, una de las figuras destacadas del Atlético Nacional, se pronunció tras la victoria de su equipo en la Copa Colombia 2024, en una final disputada contra el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. El encuentro, que terminó en disturbios, marcó un hito en la carrera del jugador caleño, quien aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje dirigido al equipo vallecaucano.

Hinestroza, que militó en las divisiones menores del América en 2019, estuvo en los planes de la institución para esta temporada. Sin embargo, el fichaje no se concretó debido a diferencias económicas y administrativas. Finalmente, Nacional aseguró sus servicios tras su paso por el Pachuca de México, en un movimiento que terminó siendo clave para el equipo antioqueño.

"El tema del América estuvo fuera de mis manos", declaró Hinestroza. "Ellos no quisieron ofrecerme lo poco que pedí, mientras daban mucho a otros jugadores. Este logro es fruto de persistir y nunca rendirse. Soy un chico humilde, del Barrio Popular, comuna cuatro de Cali, donde las oportunidades son escasas. Agradezco a Dios por haber llegado hasta aquí. Hoy soy campeón en mi ciudad, y eso es lo más lindo".

El jugador también destacó su respeto por el club americano, pero señaló que las decisiones de los directivos influyeron en su partida. "No culpo al América como institución, es un excelente club con mucha historia, y quiero mucho a su gente. Pero los dueños no manejaron bien la situación. Espero que esto no se tome a mal. Estoy muy feliz en Nacional, y ahora soy campeón".

Hinestroza ha sido fundamental en la temporada del Atlético Nacional. En la Liga, acumuló 1.248 minutos en 21 partidos, anotando tres goles. En la Copa Colombia, jugó seis encuentros, sumando 369 minutos y un gol, contribuyendo al título del equipo.

El delantero caleño cerró su intervención reafirmando su compromiso con el club antioqueño y su agradecimiento por la oportunidad. "Estoy disfrutando este momento y dando lo mejor de mí en cada partido. Nacional confió en mí, y este título es una recompensa al esfuerzo colectivo".

Publicidad

La final de la Copa Colombia 2024 quedará en la memoria no solo por los incidentes extradeportivos, sino también por las historias que giran en torno a los protagonistas, como Marino Hinestroza, quien celebra un nuevo capítulo exitoso en su carrera.